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У россиян снизился страх перед гибелью в терактах
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У россиян снизился страх перед гибелью в терактах
Общество, 07:01
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У россиян снизился страх перед гибелью в терактах
С апреля этого года число россиян, «очень боящихся» погибнуть в терактах, снизилось с 30 до 16%, показал опрос Левада-центра. Страх перед терактами уменьшается со временем, но недоверие к сообщениям ФСБ остается высоким
Спецслужбы у метро «Технологический институт». Санкт-Петербург. Апрель, 2017 год (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Спустя пять месяцев после апрельского взрыва на перегоне между двумя станциями метро в Санкт-Петербурге страх россиян перед терактами заметно снизился, показал опрос Левада-центра, проведенный 15–19 сентября среди 1600 респондентов по репрезентативной выборке. На вопрос «Могут ли сейчас произойти новые террористические акты в России?» «определенно да» ответили 16% респондентов (в апреле — 29%). «Скорее да» сказали 56% вместо весенних 50%, «скорее нет» — 9% вместо 13%.

Процент испытывающих сильный страх (ответ «очень боюсь») за себя и своих близких, которые могут стать жертвами теракта, постепенно сокращался с 1999 года, когда он достигал 42% (в те годы произошла серия взрывов жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске). Всплеск опасений стать жертвой теракта социологи Левада-центра зафиксировали сразу после взрыва в петербургском метро (тогда «очень боялись» 30%), а в сентябре показатель снизился до 16%​.

Теракт на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. После этого на станции «Площадь Восстания» при осмотре было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство, оно было обезврежено. Жертвами взрыва в вагоне стали 16 человек, включая смертника, еще более 60 пострадали. СКР расследует уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт). По данным следствия, террористом-смертником был выходец из киргизского города Ош Акбарджон Джалилов.

Страх перед терактами всегда снижается, если их нет длительное время, ведь люди перестают думать о них и бояться их, объяснил эксперт по вопросам безопасности Артем Куреев. «Государство не запугивает людей сообщениями: будьте бдительны, ведь в любой момент может долбануть. Никто не хочет нагнетать панику», — добавил он.​

Одновременно со снижением страха перед терактами социологи отмечают, что доверие к действиям спецслужб остается на низком уровне. Согласно сентябрьскому опросу, 22% респондентов за последний месяц не слышали о сообщениях СМИ, в которых рассказывалось бы о предотвращении ФСБ терактов в городах России. Только 39% верят подобным сообщениям, 26% верят лишь отчасти, 5% не верят. «У нас люди вообще не полностью доверяют государству, есть элемент сомнения в честности и правдивости [спецслужб]», — прокомментировал РБК социолог Левада-центра Степан Гончаров.

«К ФСБ и их заявлениям доверия не очень много, поскольку люди не могут проверить информацию, а теракты продолжаются после этих предотвращений, — рассуждает Куреев. — Раз в пару месяцев нам демонстрируют неких людей и говорят, что они террористы и что-то планировали, но кто они на самом деле — не узнать и не проверить. Доверие к ФСБ резко возросло бы, если бы теракт предотвратили на глазах у людей, хотя это очень опасно и непрофессионально».

Социологи Левада-центра проверили изменение в восприятии событий, произошедших в театральном комплексе на Дубровке. Виновными в трагедии считают президента 9%, правительство — 11%, руководителей спецслужб — 34%, исполнителей операции — 28%. 23% респондентов предлагают не искать виновных.

После теракта на Дубровке СМИ долго говорили о неорганизованности штурма, всех террористов убили на месте, и некого было допросить, а многие заложники погибли или остались инвалидами из-за несвоевременно оказанной помощи, перечислил Куреев. «После этого, естественно, критикуют начальство ФСБ», — отметил он. Скептическое отношение к действиям спецслужб при предотвращении терактов Гончаров связывает с тем, что они назначаются ответственными за произошедшее, поскольку это входит в их компетенцию.

23 октября 2002 года группа террористов во главе с чеченским боевиком Мовсаром Бараевым захватила в заложники 916 человек, пришедших на спектакль в театральный центр на Дубровке. Преступники, среди которых было 20 смертниц-шахидок, удерживали людей три дня. 26 октября спецназ пошел на штурм центра, в результате которого погибли 130 заложников.

Авторы: Владимир Дергачев, Андрей Филатов.
Теги: Левада-центр , ФСБ , Теракт , Опрос
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