На авиашоу в Балашихе разбился самолет Ан-2

Показательный полет самолета Ан-2 на авиашоу в Балашихе закончился катастрофой. Самолет неожиданно потерял высоту и врезался в землю. По предварительным данным, погибли два человека, никто из зрителей не пострадал

Самолет АН-2 (Фото: Александр Лисафин / Интерпресс / ТАСС)

Во время выполнения показательного полета в Балашихе разбился одномоторный самолет Ан-2, рассказал РБК источник в правоохранительных органах Подмосковья. По предварительным данным, погибли два человека.

По словам собеседника РБК, самолет выполнял фигуры высшего пилотажа, затем неожиданно потерял высоту, завалился на крыло и столкнулся с землей. «По предварительным данным, два человека погибли, никто из зрителей не пострадал, устанавливаются личности погибших», — добавил собеседник.

Источник ТАСС в экстренных службах региона заявил, что пилот не справился с управлением машиной.

«Самолет на низкой высоте выполнял показательный полет. Пилот не справился с управлением, в результате Ан-2 упал. Два человека, находившиеся на борту, погибли», — сказал источник агентства в экстренных службах.