В Германии приостановили рок-фестиваль Rock am Ring из-за угрозы теракта

Полиция начала эвакуировать пришедших на известный рок-фестиваль Rock am Ring, который проходит в немецком Нюрбургринге, из-за угрозы взрыва. Организаторы заявили, что, возможно, продолжат мероприятие на следующий день

Фото: imago stock&people / Global Look Press

В Германии приостановили ежегодный рок-фестиваль Rock am Ring из-за террористической угрозы, следует из сообщения организаторов мероприятия, опубликованного на официальном сайте фестиваля.

После оценки ситуации местная полиция попросила организаторов уведомить пришедших о временном прекращении фестиваля для проведения дальнейшего осмотра территории музыкальных площадок.

«В связи с террористической угрозой полиция попросила организаторов фестиваля Rock am Ring приостановить мероприятие. Организаторы будут обеспечивать вас полной информацией о дальнейшем развитии событий через социальные сети, радио и СМИ», — говорится в сообщении.

Посетителей музыкального фестиваля попросили покинуть площадки и двигаться в сторону выхода и организованного кэмпинга. Также организаторы отметили, что надеются продолжить мероприятие на следующий день, в субботу, 2 июня.

Посетители покидают рок-фестиваль Rock am Ring (Фото: Thomas Frey / dpa / Global Look Press)

Полиция региона отметила, что в настоящее время уже начала расследование ситуации, точных сроков операции, при этом, не назвала.

«Мы не можем исключать возможность террористической угрозы из-за имеющихся у нас в распоряжении фактов», — сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

В заявлении полиции также отмечается, что из-за расследования теракта в Манчестере правоохранители пересмотрели концепцию обеспечения безопасности в преддверии фестиваля, в результате чего количество присутствовавших на нем полицейских было увеличено до 1200.

Rock am Ring является одним из крупнейших рок-фестивалей, который ежегодно проходит в Германии в первый выходной июня. В этом году его площадки расположились в районе населенного пункта Нюрбургринг, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе страны. На трехдневное мероприятие приобрели билеты более 87 тыс. человек. Среди приглашенных исполнителей такие группы. как die Toten Hosen, Rammstein, System Of A Down и еще 85 музыкальных коллективов.

