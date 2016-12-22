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На ПМЭФ Общественную палату при Володине назвали «нулем»
ПМЭФ-2017, 16:48
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На ПМЭФ Общественную палату при Володине назвали «нулем»
Общественные деятели и известные представители СМИ раскритиковали на ПМЭФ работу власти с гражданским обществом. Главред «Эха Москвы» назвал Общественную палату «нулем», хозяин «Московского комсомольца» в нелестном свете сравнил ее с «сурковским созывом», а выступление члена ОНФ вообще прошло под крики «Позор!»
Алексей Венедиктов (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Панельная дискуссия ПМЭФ «Государство и общество: новые подходы к отрытому диалогу» привела к спору представителей лояльных и независимых общественных организаций, а также топ-менеджеров СМИ, сообщает корреспондент РБК.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов вспомнил выборы мэра Москвы в 2013 году, когда результаты не вызвали серьезных сомнений из-за пристального внимания и контроля со стороны общественных организаций. Сейчас же Общественная палата «просто ноль», ее формирует власть, а НКО записывают в иностранные агенты, возмутился Венедиктов. Государство, по его мнению, превращает гражданское общество и активистов в часть власти.

Модератор дискуссии Валерий Фадеев (главред «Эксперта», член вышего совета «Единой России») спросил у члена Общественной палаты Елены Тополевой-Солдуновой, считает ли она, что эта палата — «полный ноль». Та согласилась, что определенные проблемы есть, но работа на площадке все же ведется.

Резко выступил Павел Гусев, хозяин «Московского комсомольца» и председатель общественных советов при Минобороны и МЧС. «Гражданское общество не партия «Единая Россия», — заявил Гусев. По его словам, Общественная палата, придуманная помощником президента России Владиславом Сурковым, носила авторитет в гражданском обществе. А Общественная палата, «переделанная» его преемником на посту первого замглавы администрации Вячеславом Володиным, — это «ярко выраженная политическая организация». Человек, который стоял во главе палаты [Александр Бречалов, сейчас является врио главы Удмуртии], не понимает, что такое гражданское общество, возмущался Гусев. «Старшина в роте не понимает больше четырех-пяти-шести слов, [Бречалов] понимал три-четыре команды, которые ему давал Володин», — заявил владелец популярной газеты.

Александр Бречалов — РБК: «Есть проблемы с позиционированием Удмуртии»

Гусев похвалил общественные советы при разных организациях и выразил радость, что их еще не подмяла под себя Общественная палата, бывший глава которой «говорить не умеет». «Павел Николаевич, возьмите себя в руки», — призвал Фадеев.

Венедиктов вспомнил, что помимо общественных структур с назначенцами в стране появляются и стихийные представители гражданского общества, как он выразился, «дикие активисты» вроде организаторов митингов против программы реновации в Москве, на которые власть не реагировала из-за отсутствия их заявителей в формальных общественных структурах и НКО. А в подконтрольной мэрии общественной палате Москвы большинство членов вообще проголосовало против внесения дискуссии о необходимости реновации в повестку дня. «Где площадки, ау, сколько раз там говорили о реновации, от которой трясет всю Москву?» — возмутился Венедиктов.

Михаил Абызов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Среда активистов не «квадратно-гнездовая», признал министр «открытого правительства» Михаил Абызов. Он предложил в 10 раз увеличить гранты на поддержку НКО после потери финансирования иностранных источников из-за принятия закона об иностранных агентах.

Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой «Ведомости», заявил, что Общественная палата Володина хуже палаты Суркова, но и та структура была призвана понизить общественную активность. Все, что связано с финансированием государства, — это не общественная жизнь, это «контролируемая вневыборная государственная деятельность», сформулировал медиаменеджер. Он сказал, что гранты государства на НКО обременены коррупцией, региональные гранты на СМИ чреваты лояльностью губернатору, а закон об иностранных агентах фактически уничтожил возможность россиян поддерживать общественную жизнь из-за рубежа. Как пример Кудрявцев привел Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального: многих, пожертвовавших деньги на деятельность ФБК, позднее вызывали в полицию.

Выступление депутата Госдумы от «Единой России» и функционера Общероссийского народного фронта Николая Николаева из зала попытались прервать криками «Позор!». Президент благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер возмутилась приписыванием наработок своего фонда ОНФ, критиковала общественные «симулякры» и сложность взаимодействия с властью.

Госсектор в общественной сфере не должен быть основным, согласился Абызов, но особое значение имеет практика правового регулирования этой деятельности. Венедиктов пожаловался, что вместо партнерских отношений с гражданским обществом власть превратилась в арбитра, односторонне меняющего законы и правила игры в этой сфере.

Открытое правительство многое делает для увеличения прозрачности органов власти, заметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Минобороны стало одним из самых открытых ведомств в соответствующем рейтинге, хотя, казалось бы, должно быть тотально закрытым, считает социолог.

Оборонное ведомство замалчивало темы крушения Ту-154 под Сочи, гибели российских военных в Сирии и в Донбассе, парировал Венедиктов. Мнимую открытость Минобороны он связал с PR-мероприятиями, направленными на увеличение рейтинга министра Сергея Шойгу.

Раз вы критикуете власть за симуляцию, так и сами не занимайтесь симуляцией в общественных советах, парировал Абызов, заметив, что сам Венедиктов до последнего сидел в общественном совете при Минобразовании.

Завершая дискуссию, Фадеев призвал общественников все же не брезговать помощью государства.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Общественная палата , Алексей Венедиктов , Открытое правительство , Вячеслав Володин , Михаил Абызов ...
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