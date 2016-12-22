Голодец предложила «бюджетное правило» для защиты социальных расходов

Вице-премьер Ольга Голодец предложила ввести «бюджетное правило» для социальной сферы. Голодец хочет запретить снижать расходы на образование и здравоохранение ниже определенной планки

Ольга Голодец (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В правительстве обсуждается перспектива введения социального «бюджетного правила», рассказала вице-премьер Ольга Голодец журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 2 июня. «Мы должны в перспективе защитить социальные расходы. Расходы на образование, расходы на здравоохранение и те расходы, от которых зависит развитие человеческого капитала. Для нас это является принципиальным», — заявила она.

«Бюджетное правило» для социальных расходов установит планку, ниже которой траты государства на здравоохранение и образование не должны опускаться. В интервью телеканалу РБК Голодец уточнила, что речь идет о 5,2% от ВВП на здравоохранение и 5,1% от ВВП на образование. ​Сегодня на здравоохранение тратится 3,7% от ВВП, а на образование — 3,6% от ВВП (в целом по бюджетной системе).

Выступая на сессии ​«Три измерения эффективности здравоохранения» в четверг, 1 июня, президент Центра стратегических разработок, возглавляемого Алексеем Кудриным, Павел Кадочников заявлял, что к 2024 году расходы на здравоохранение должны составлять минимум 4,4% от ВВП. Долю расходов на образование, как уточнили корреспонденту РБК в ЦСР, также необходимо довести до 4,4%.

Сейчас работает временное «бюджетное правило», которое заключается в том, что Минфин не тратит нефтегазовые сверхдоходы, а направляет их в резервы путем покупки валюты на рынке. С 2019 года новое правило, которое Минфин уже внес в правительство, должно заработать на постоянной основе. Глава ЦСР Алексей Кудрин выступал на ПМЭФ с предложением смягчить действующее правило и поднять планку цены за нефть, от которой будут рассчитывать сверхдоходы, направляемые в резерв. Сейчас Минфин экономит все деньги, полученные за нефть дороже $40, Кудрин же полагает, что цена отсечения должна составлять $45.

В конце мая правительство согласовало поправки в бюджет на 2017 год, согласно которым на программу МВД будет выделено в шесть раз больше денег, чем на развитие здравоохранения. Такая информация содержится в пояснительной записке к поправкам в бюджет на 2017–2019 годы. Всего в 2017 году на здравоохранение и образование из федерального бюджета будет выделено 269,9 млрд руб. и 449 млрд руб. соответственно.