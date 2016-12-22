В офисе хоккейного клуба «Динамо» прошли обыски

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Подмосковная полиция провела обыски в офисе хоккейного клуба «Динамо» вечером в четверг, 1 июня. Обыски проводились в рамках проверки, начатой после обращения зампреда правления Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергея Федорова. Он написал письмо на имя главы МВД Владимиру Колокольцеву о «хищении средств от аренды льда». Руководство клуба передало следственной группе необходимые ей документы, говорится в сообщении пресс-службы хоккейного клуба.

Обыски производили сотрудники оперативно-розыскной части управления экономической безопасности и противодействии коррупции МВД. Полицейские изъяли бухгалтерскую документацию клуба.

В хоккейном клубе подчеркнули, что письмо Федорова Колокольцеву рассматривают как попытку оказать давление: «Тем не менее, стоит напомнить, что между хоккейным клубом «Динамо» и Центральным Советом ВФСО «Динамо» отношения сейчас достаточно напряженные и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя».

Федоров 4 мая заявил, что ХК «Динамо» имеет задолженность по аренде учебно-тренировочной базы в Новогорске, и заявил, что клуб не предоставляет центральному совету «Динамо» никакой отчетности. Поэтому в ВФСО «Динамо», по словам Федорова, не обладают точными данными об экономической ситуации к ХК.

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский 14 мая заявлял, что сумма задолженности ХК составляет около 2 млрд руб. ​Стржалковский рассказал, что ХК «Динамо» было выделено 1,320 млрд руб., в том числе по 600 млн руб. предоставили ВТБ и «Транснефть». Помимо этого клуб также получил взносы от спонсоров. По словам председателя ВФСО, в итоге в ХК «Динамо» поступило более 2 млрд руб. Несмотря на это, задолженность осталась.

Он также рассказал, что предпринял несколько попыток встретиться с ио предстателя совета директоров клуба по вопросу долгов, но встретиться не удалось. «На данный момент мы не контролируем ситуацию в хоккейном клубе, это вопрос к [гендиректору ХК Андрею] Сафронову и [председателю попечительского совета ХК Рашиду] Нургалиеву», — заявил он.

Рашид Нургалиев с 2003 по 2012 год занимал должность министра внутренних дел России, в настоящий момент занимает пост заместителя секретаря совета безопасности. Владимир Стржалковский с 2004 по 2008 год руководил Ростуризмом, с 2008 по 2012 был председателем правления «Норильского никеля».