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Wikileaks опубликовала документы о созданном ЦРУ вирусе «Пандемия»
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Wikileaks опубликовала документы о созданном ЦРУ вирусе «Пандемия»
Общество, 08:43
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Wikileaks опубликовала документы о созданном ЦРУ вирусе «Пандемия»
Wikileaks выложила новую порцию документов, свидетельствующих о том, что ЦРУ занималось кибершпионажем, устанавливая на компьютеры вредоносные программы

Сайт Wikileaks опубликовал секретные документы ЦРУ о проекте «Пандемия», целью которого было шпионить за пользователями компьютеров. Суть его заключалась в том, чтобы заменять файлы в Microsoft Windows троянской программой и делать это так, что ничего не подозревающий пользователь сам распространял вирус по локальной сети.

Выложенные Wikileaks — техническая документация 2014-2015 годов. При этом эксперты отметили, что на этот раз она не совсем полная, поскольку отсутствует, например, технические детали, которые позволяют точно понять, каким именно образом происходила замена файлов в Windows, сообщает издание Cyberscoop.

Рассказ про Pandemic — продолжение целой серии публикаций о вредоносных программах, созданных в ЦРУ. Так, 19 мая сайт Wikileaks сообщил о проекте Athena, с помощью которого спецслужбы могли взломать Windows. Среди других программ — AfterMidnight, Assasin, Archimedes.

Создатель Wikileaks Джулиан Ассанж с мая 2012 года и по настоящее время находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где запросил политическое убежище.

В середине мая шведская прокуратура заявила о планах прекратить ​предварительное расследование в отношении Джулиана Ассанжа, которого обвинили в изнасиловании. Ходатайство ​об отмене ордера на его арест было направлено в суд. Тем не менее, Ассанж может быть задержан британскими властями, которые обвиняют его в неявке в суд в 2012 году.

 
Автор: Артем Филипенок
Теги: Джулиан Ассанж , Wikileaks
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