СКР отказался заводить дело по данным о домогательствах в школе в Москве

Следственный комитет отказался возбуждать дело против руководителей школы в Москве, о домогательствах которых рассказали выпускницы. При этом в постановлении есть новые показаниях свидетелей о сексуальных действиях

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Следственный комитет России не будет заводить уголовное дело против директора «Лиги школ» Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова, которых выпускницы обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Meduza, в распоряжении которой оказался отказ в возбуждении дела.

Решение об этом принял следователь Черемушкинского межрайонного следственного управления СК по Юго-Западному административному округу Москвы Никита Белоусов в конце апреля.

В постановлении говорится, что в действиях Бебчука и Изюмова отсутствует признаки преступления, предусмотренные ст. 135 УК РФ («Развратные действия»). Кроме того, СКР отказался возбуждать дело по статье «Ложный донос» (ч.2 ст. 206 УК РФ) в отношении свидетелей, которые рассказали о сексуальном домогательстве. ​

Издание отмечает, что при этом в постановлении есть новые свидетельства о сексуальных домогательствах. Одна из девушек рассказала, что в 2008 году Бебчук во время одного из совместных походов сказал ей, что «давно в нее влюблен и знает, что она тоже к нему неравнодушна». По ее словам, он обнимал ее и гладил по волосам. Через несколько дней после дачи этих показаний девушка их забрала и сказала, что не считает себя потерпевшей.

Другая выпускница «Лиги школ» рассказала, что Изюмов совершал действия, которые можно расценить как сексуальные домогательства. Она объяснила, что он «обладал большим авторитетом», из-за чего она «не решалась сказать ему, что ей не нравятся его действия, опасаясь, что из-за этого у нее будут проблемы в школе».​

Еще одна девушка также дала показания против Изюмова, однако в постановлении указано, что она не подавала заявлению в полицию после совершения им развратных действий, поэтому «у следствия нет основания доверять ее показаниям».

При этом несколько бывших учениц рассказали следователю, что они не слышали о сексуальных домогательствах со стороны руководства школы во время обучения в школе. Однако из них при этом сказала, что Изюмов целовал каждую школьницу на входе в учебное заведение. Другая выпускница «никогда и ни от кого не слышала никаких рассказов о совершении Бебчуком противоправных действий».​

Сергей Бебчук в разговоре со следователем опроверг сексуальные домогательства в отношении учениц. Николай Изюмов заявил, что он никогда не совершал в отношении школьниц каких-либо противоправных действий. ​

Инициатор расследования выпускников о сексуальных домогательствах Светлана Бозрова рассказала Meduza, что она вместе с другими девушками, которые подверглись домогательствам, подадут апелляцию на решение СКР.

Издание опубликовала материал о домогательствах в школе для одаренных детей в конце января. В нем со слов более двух десятков человек рассказано о противоправных действиях руководителей «Лиги школ». Издание утверждало, что Бебчук возил девочек-подростков к себе на дачу в Боброво, где совершались действия сексуального характера. Это происходило и на территории школы, и в совместных поездках.

После публикации СКР начал проверку изложенных в материале показаний. Изюмов расценил их как клевету.