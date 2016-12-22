На вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих
Общество, 15:46
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На вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих
В Марселе неизвестный с ножом напал на посетителей вокзала. Прибывшим полицейским удалось его обезвредить
Как сообщает агентство Reuters, сотрудники французских сил безопасности застрелили мужчину, который напал на людей с ножом на вокзале в Марселе.
В официальном twitter марсельской полиции указывается, что на вокзале Сен Шарль проходит спецоперация. Там не стали сообщать детали, однако посоветовали людям не приближаться к месту происшествия.