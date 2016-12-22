На вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих

Власти Каталонии сообщили о 330 пострадавших в столкновениях с полицией

МВД Испании заявило об 11 пострадавших правоохранителях в Каталонии

Запрещенный референдум о независимости Каталонии

СМИ сообщили об обысках в тренинговой организации «Зеора» в Петербурге

«ВИМ-Авиа» прекратила полеты в Симферополь и Сочи

О. Джей Симпсон вышел на свободу после девяти лет тюрьмы

Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Уфа». Онлайн

В Каталонии в результате столкновений с полицией пострадали 38 человек

Симоньян заявила о возможности ухода RT с рынка США

В Минфине объяснили планы ввести пошлину для интернет-покупок дороже €20

Глава Каталонии обвинил полицию Испании в применении резиновых пуль

СМИ опубликовали видео пожара на Якутской ГРЭС

20-летний гонщик выиграл вторую гонку в чемпионате «Формулы-1»

В Якутске и пригородах отключилось электричество из-за аварии на ГРЭС

Собчак предложила Навальному не идти ленинским путем и быть вместе

В России повысили планку долга для разрешения на выезд за границу

«Реал» потерял игрока основного состава из-за проблем с сердцем

Глава Каталонии проголосовал на референдуме вопреки усилиям полиции

В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

В Белоруссии ужесточили контроль за иностранными гражданами

В Каталонии начался запрещенный референдум о независимости

Клубный респаун: кто и зачем пытается возродить компьютерные салоны

В Сеуле оценили претензии Китая на $2,79 трлн природных ресурсов КНДР

Правительство практически закончило разработку закона о НДД

Правительство Красноярского края отправили в отставку

КНДР ответила Трампу угрозой организовать «конец света» для США

В Польше вступил в силу закон о снижении пенсионного возраста

СМИ узнали о выгодных для Берлина выводах юристов по «Северному потоку-2»

Мэрилин Мэнсон госпитализирован из-за рухнувшей в ходе шоу декорации