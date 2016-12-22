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О. Джей Симпсон вышел на свободу после девяти лет тюрьмы
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О. Джей Симпсон вышел на свободу после девяти лет тюрьмы
Общество, 14:01
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О. Джей Симпсон вышел на свободу после девяти лет тюрьмы
После девяти лет заключения вышел на свободу О. Джей Симпсон, бывший футболист, осужденный на 33 года за вооруженное ограбление и похищение людей
О. Джей Симпсон (Фото: Reuters)

Знаменитый в прошлом игрок в американский футбол О. Джей Симпсон вышел на свободу в связи с решением о его досрочном освобождении. Симпсон должен был отсидеть 33 года по обвинению в вооруженном ограблении и похищении людей, однако был отпущен под честное слово в ночь на 1 октября 2017. Он отсидел девять лет.

​Как сообщила представитель исправительного департамента Невады, где Симпсон отбывал заключение, его отпустили в первые минуты суток, чтобы избежать внимания прессы.

Всемирную известность спортсмен и актер получил в 1995 году во время разбирательства дела о двойном убийстве. Симпсона обвинили в убийстве жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника молодого официанта Рональда Голдмана. Однако адвокатам удалось доказать присяжным, что Симпсон не виновен. Тем не менее последующее гражданское разбирательство признало его виновным в смерти жены и Голдмана, при этом суд обязал Симпсона выплатить штраф в $33,5 млн.

Процесс вызвал широкий общественный резонанс, каждый шаг защиты и обвинения освещался ведущими мировыми СМИ. Его результаты вызвали шквал критики, поскольку защита, по мнению критиков, провела успешную манипуляцию, используя расовые предрассудки. Стратегию защиты разработал Роберт Кардашьян, отец известной модели Ким Кардашьян.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: тюрьма , УДО , Невада
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