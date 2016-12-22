В Якутске и пригородах отключилось электричество из-за аварии на ГРЭС

Из-за аварии на Якутской ГРЭС без электричества остался город Якутск, его пригороды и еще несколько населенных пунктов, передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию из мэрии города. По данным сайте Gismeteo.ru, в городе 1 октября температура воздуха колебалась от минут двух до плюс одного градуса Цельсия.
Как говорится в сообщении регионального управления МЧС, на ГРЭС произошел «технологических хлопок». «В результате срабатывания аварийной защиты отключено электропитание Якутской ГРЭС», — сообщили в ведомстве. Позже в МЧС уточнили, что без света остались 6300 домов в самом Якутске, а также более 27 тыс. потребителей в четырех районах: Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Чурапчинском и Усть-Алданском.
Источник РИА Новости в экстренных службах республики рассказал, что после хлопка на электростанции загорелось масло. «В результате хлопка… возник пожар на площади порядка 70 кв. м. Возгорание уже локализовано», — рассказал собеседник агентства.
Минэнерго России сообщило, что возгорания произошло помещении с резервными турбинами. «На момент аварии станция несла нагрузку 189 МВт, от работы защит станция разгрузилась до нуля с потерей собственных нужд», — говорится в сообщении министерства. «Без электроснабжения остались потребители Центрального энергорайона Якутской энергосистемы мощностью 195 МВт», — уточнили в министерстве.