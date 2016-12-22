Гендиректора «Курортов Северного Кавказа» нашли мертвым в Москве

Гендиректор «Курортов Северного Кавказа» найден мертвым в одной из квартир в «Москва-Сити». По информации источника РБК, он не выходил на связь с родными с вечера 31 августа

Олег Горчев (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

В одной из квартир в комплексе «Москва-Сити» найден мертвым гендиректор компании «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь компании Тамага Бигаева.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что смерть Горчева «носит ненасильственный характер». В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смерти.

В пресс-службе МВД заявили РБК, что проверяют информацию, связанную с публикацией о смерти генерального директора «Курорты Северного Кавказа» Олега Горчева. Позже ведомство подтвердило смерть руководителя компании.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Олег Горчев не выходил на связь с родными со вчерашнего вечера. «После чего отец приехал в его квартиру, где обнаружил тело сына», — добавил собеседник. Правоохранительные органы не исключают гибель мужчины в результате несчастного случая.

Источник в медицинских кругах рассказал РБК, что Олег Горчев погиб в результате падения с высоты собственного роста: либо потерял сознание, либо споткнулся.

Ранее о том, что его нашли мертвым, сообщал Life. Портал указывал, что тело гендиректора компании обнаружил его отец на полу в ванной в апартаментах в «Москва-Сити». На его голове зафиксировали след от удара «либо об пол, либо тупым предметом».

Олегу Горчеву был 41 год. До прихода в «Курорты Северного Кавказа» он работал в таких компаниях, как IBS, «Сиско Системс», «Микротест-Тел», «Алтайэнерго», «НЭСК» и «НЭСК-электросети», где занимался управлением финансами. Последние шесть лет он посвятил проекту Северо-Кавказского туристического кластера, сначала в должности заместителя гендиректора по экономике и финансам, а с декабря 2014 года уже на посту гендиректора компании.