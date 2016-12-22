Более 75% жителей регионов отказались переезжать в Москву

Каждый четвертый россиянин в Москве не был ни разу в жизни, а большинство из тех, кто был, не хотели бы в нее переезжать

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Большинство россиян (66%) полагают, что жители Москвы заметно отличаются от обитателей остальных городов и всей России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ). При этом в качестве отличительных признаков столичных жителей часто упоминают высокомерие и заносчивость (11%), грубость, наглость, агрессивность (5%) и «особый менталитет» (6%), а также высокий уровень жизни и хорошую работу.

По мнению 69% респондентов, москвичи живут лучше, чем остальные россияне (хуже — 1%, так же — 21%).

Тем менее в своей нелюбви к Москве в ходе опроса призналось только 19% участников опроса. Большая часть из них пожаловались на то, что «Москва живет слишком зажиточно по сравнению с остальной страной».

45% респондентов признались, что Москва им безразлична. В то же время треть участников опроса ФОМ к Москве относится в целом хорошо. По их словам, в столице у людей всегда есть работа и больше возможностей, чем в других местах, а сама Москва — это «большой, красивый город».

В сообщении ФОМ особо подчеркивается, что каждый четвертый россиянин в Москве не бывал ни разу в жизни. При этом подавляющее большинство (77%) представителей других городов признались, что переезжать в Москву они не хотели бы. Мечтает о переезде в столицу только 12% респондентов.