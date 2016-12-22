Арестован последний участник банды «Желтых хризантем»

Четверо других членов банды были осуждены в 2014 году после серии резонансных убийств в столичном регионе

В среду, 30 августа в Ростовской области сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России задержали последнего участника банды «Желтых хризантем», известной грабежами ювелирных магазинов, а также серией жестоких убийств предпринимателей, которые они совершили на территории Москвы с 2009 по 2011 год. Об этом РБК рассказал источник в МВД России.

«Информацию о причастности к деятельности банды 40-летнего жителя Ростовской области сотрудники уголовного розыска получили в ходе расследования убийства уроженца республики Бангладеш, который погиб от ножевых ранений еще в 2007 году в Москве в квартире на Волжском бульваре», — рассказал собеседник.

Он также отметил, что оперативникам стало известно, что житель города Гуково Ростовской области Сергей Ходыкин входил в состав преступной группы, организатором которой являлся Сергей Балихин.

По словам еще одного источника в управлении МВД по Ростовской области, четверо участников преступного сообщества были осуждены в 2014 году за бандитизм и серию резонансных убийств в столичном регионе. Собеседник из управления добавил, что задержанного этапировали в Москву. «В четверг [31 августа] днем следователи первого управления по расследованию особо важных дел главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ часть 4 (разбой)», — рассказал источник.

После этого ему предъявили обвинение в совершении преступления. Пресненский районный суд Москвы избрал подозреваемому меру пресечения в виде задержания под стражу.