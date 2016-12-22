В странах ЕС запретили продавать мощные пылесосы

В странах ЕС вступил в силу запрет на продажу пылесосов мощностью выше 900 Вт. В Брюсселе посчитали, что новая мера позволит экономить электроэнергию и положительно скажется на экологии

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В соответствии с решением Еврокомиссии в странах ЕС запрещены производство и продажа пылесосов мощнее 900 Вт и уровнем шума выше 80 децибел. Чиновники объяснили, что принятая мера позволит к 2020 году экономить 20 тераватт-часов электроэнергии в год, сообщает «Би-би-си». Они подсчитали, что столько, например, потребляют домохозяйства во всей Бельгии.

Вдобавок в Брюсселе уверены, что изменения будут выгодны и самим потребителям, которые смогут сэкономить. Вдобавок уменьшится выброс углекислого газа, что положительно скажется на экологии.

При этом европейские чиновники попытались заверить критиков, что на эффективности уборки принятая мера не скажется, поскольку качество современных пылесосов не зависит от их мощности.

Это уже второй этап реформы. В 2014 году мощность продаваемых в ЕС пылесосов была ограничена 1600 Вт.

Как сообщает Daily Telegraph, эксперты отчасти поддержали идею брюссельских чиновников. Так, Ян Роузнау из Университета Сассекса согласился с тем, что потребителям не стоит паниковать: несмотря на всеобщее заблуждение, увеличение мощности мотора современного пылесоса необязательно приводит к повышению эффективность его работы. Однако Роузнау при этом указал, что владельцам старых пылесосов не стоит выкидывать свои аппараты, потому что экономия, о которой говорят чиновники, получается очень незначительной.