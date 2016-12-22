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Машину главы Эльбруса унесло селевым потоком в Кабардино-Балкарии
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Машину главы Эльбруса унесло селевым потоком в Кабардино-Балкарии
Общество, 10:43
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Машину главы Эльбруса унесло селевым потоком в Кабардино-Балкарии
В ночь на 1 сентября в районе сел Эльбрус и Верхний Баксан в Кабардино-Балкарии сошли селевые потоки. Машину прибывшего на место главы Эльбруса Муссы Джаппуева унесло селевым потоком в реку. Пока чиновник не найден
Фото: пресс-служба Минобороны России

Глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев вместе с еще двумя людьми находился в автомобиле, который после схода селя упал в реку Баксан в Кабардино-Балкарии (КБР), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Устанавливается местонахождение главы администрации сельского поселения Эльбрус, который, узнав об угрозе схода селя, первым прибыл на место ЧС. По свидетельству очевидцев, его машина упала в реку в момент обвала дороги, а затем ее унесло течением. Ведутся активные поисково-спасательные работы», — заявил представитель правительства.

По этой информации, местный житель, находившийся в машине с Джаппуевым, успел покинуть автомобиль до того, как он упал в реку.

Артем Кажаев, начальник управления по внутренней политике администрации главы КБР подтвердил РБК, что авария, в которую попал Джаппуев, произошла из-за схода селя. «Он выехал поздно ночью, сель сошел с гор, и автомобиль упал в реку», — сказал он.

В результате сходя селей, помимо прочего, был поврежден газопровод, из-за чего без газа находятся более пяти тыс. человек, об этом заявил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по республике Вячеслав Борисов. «В ходе схода селя поврежден газопровод диаметром 325 мм. Без газоснабжения остаются пять населенных пунктов, в которых проживают 5684 человека», — заявил он.

Борисов также добавил, что из ЧС в регионе перекрыта федеральная трасса на участке Прохладный — Баксан — Эльбрус.

В результате отрезанными оказались пять населенных пунктов и 27 туристских баз, где отдыхают свыше 200 человек. Также отрезаны 49 зарегистрированных туристических групп общей численностью более 300 человек, из них около 130 человек — иностранные туристы.

Информация, что в районе сел Эльбрус и Верхний Баксан сошли селевые потоки, появилась накануне ночью, около 02:00 по местному времени, один человек погиб, сообщали в МЧС.

«В районе населенного пункта Эльбрус в реку Баксан упали три автомашины, в которых находились пять человек, из них двое спасены, еще троих ищут спасатели», — заявили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии.

К поискам привлечен вертолет МЧС Ми-8, всего на месте работают 245 человек, 33 единицы техники, в том числе 159 человек личного состава и 16 единиц техники от МЧС России.

Авторы: Ася Сотникова, Любовь Алтухова.
Теги: Кабардино-Балкария
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