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СК проверит полицейских из-за избиения подростка на митинге Навального
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СК проверит полицейских из-за избиения подростка на митинге Навального
Общество, 10:55
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СК проверит полицейских из-за избиения подростка на митинге Навального
Следственный комитет выделил в отдельное производство материалы о применении насилия к подростку, задержанному в июне на митинге Алексея Навального. У несовершеннолетнего обнаружен кровоподтек на шее, говорится в постановлении
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Следственный комитет выделил в отдельное производство материалы о применении насилия к подростку, задержанному на антикоррупционном митинге 12 июня по подозрению в сопротивлении представителю власти. Об этом говорится в постановлении следователя (есть у РБК). Подлинность документа подтвердил РБК адвокат несовершеннолетнего Сергей Бадамшин.

17-летний участник митинга Михаил Г. был задержан в ходе акции Алексея Навального на Пушкинской площади за распыление слезоточивого газа. После его задержания в Росгвардии сообщили, что сотрудники ОМОНа на митинге «действовали в строгом соответствии с законом».

Акции оппозиции в регионах. Фотогалерея Еще 9 фото
Фотогалерея

На следующий день после задержания, 13 июня, у подростка обнаружили кровоподтек на шее, который «образовался от ударного или сдавливающего воздействия твердого тупого предмета с ограниченной контактной поверхностью», говорится в постановлении следствия. Телесные повреждения могли быть причинены «неустановленными сотрудниками правоохранительных органов при задержании», сообщается в документе.

В Росгвардии не смогли оперативно ответить на запрос РБК, проводится ли в структуре собственная проверка по факту произошедшего.

Проверка пока не окончена, поэтому нельзя сказать, будет ли возбуждено по факту применения насилия к подростку отдельное уголовное дело, сообщил РБК адвокат Михаила Г. Сергей Бадамшин. «Когда до нас будет доведено соответствующее постановление об отказе или о возбуждении уголовного дела, тогда мы сможем что-то сказать», — подчеркнул он.

Видео: РБК

В середине июня в Москве и других городах России по инициативе Навального и его Фонда борьбы с коррупцией прошли митинги оппозиции. Во время протестной акции в столице от распыления перцового аэрозоля пострадал сотрудник Росгвардии, у которого медики диагностировали ожог глаза.

В отношении распылявшего газ подростка СК возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: митинг , СК , Алексей Навальный , подростки , акция 12 июня
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