Треть россиян заявили о праве родителей физически наказывать подростков

Родители могут применять физическое наказание при воспитании детей, считает треть граждан России. Половина россиян уверены, что родители могут читать личную переписку ребенка и ограничивать его в общении

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Родители имеют право применять физическое наказание в отношении подростков 13-14 лет, считает треть (32%) опрошенных Левада-центром россиян. Против физического наказания высказались 62% респондентов. Более половины россиян (54%) полагают, что у родителей есть право досматривать личные вещи и читать личную переписку ребенка, 47% заявили, что родители вправе ограничивать общение ребенка с его друзьями. Результаты опроса приводит «Интерфакс».

Почти половина россиян (48%) выступили за наступление полной уголовной ответственности уже с 16 лет, а не с 18. Но за предоставление несовершеннолетним права вступать в брак с 16 лет высказались только 16% опрошенных, против — 76%. Не поддерживают россияне и предоставление избирательного права с 16 лет, «за» высказались только 20% (против — 71%).

Также 77% респондентов не возражают против того, чтобы несовершеннолетние работали и получали зарплату. Четверть (24%) при этом заявили, что родители могут отбирать у ребенка заработанные деньги и зачислять их в общий семейный бюджет (не согласны с этим 57% опрошенных).

Опрос был проведен с 19 по 22 мая среди жителей 48 регионов России. В нем приняли участие 1600 человек. Опрос приурочен к Международному дню детей 1 июня.

В России 7 февраля вступил в силу закон, декриминализующий домашние побои. Побои, совершенные впервые и не повлекшие последствий, были выведены из разряда уголовно наказуемых преступлений, за них грозит только штраф.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 февраля раскритиковал применение силы при воспитании детей.

«Мы знаем, как иногда родители достаточно жестоко воспитывают своих детей, силой «вправляя им мозги» — так иногда говорят в простонародье. И знаем, как иногда от этого страдают дети», — заявил он.