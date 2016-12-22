Белоруссия выразила готовность направить своих миротворцев в Донбасс

Власти Белоруссии готовы направить миротворцев в Донбасс. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей, передает корреспондент РБК.

«Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем сторонам», — отметил Макей.

Макей напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности направить миротворцев в Донбасс еще в 2014 году, пишет БЕЛТА. Министр подчеркнул, что белорусские власти заинтересованы в скорейшем установлении мира на Украине.

Минск, как отметил Макей, стал местом проведения регулярных переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Донбассе. «Как бы кто ни оценивал деятельность этой трехсторонней контактной группы, я считаю, что она вносит продуктивный, важный вклад в урегулирование кризисных ситуаций», — сказал он.

Также принявший участие в пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Киев блокирует рассмотрение в ООН российского проекта резолюции по миротворцам в Донбассе. По его словам, в проекте обозначены необходимые критерии миротворческой операции, один из которых — согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов. Необходимо согласие и Киева, и Донецка с Луганском, отмечал Лавров.

Представитель российского президента Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер на переговорах в Белграде 13 ноября обсудили возможность решения конфликта в Донбассе. Сурков рассказал, что Вашингтон передал 29 абзацев предложений к российскому проекту резолюции Совбеза ООН по миротворцам. Он отмечал, что делегация России сочла три из 29 абзацев «приемлемыми».