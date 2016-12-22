Иностранные инвесторы выкупили 78% SPO «Магнита»

Иностранные инвесторы выкупили 78% SPO розничной сети «Магнит», большую часть приобрели долгосрочные инвесторы. Об этом заявил исполнительный директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Дмитрий Балясников, сообщает ТАСС.

По его словам, в сделке участвовали более 40 инвесторов, таким образом она стала одной из самых крупных на российском рынке за последние несколько лет. «Если говорить по аллокации, то в США ушло 41%, в Великобританию — 36%, в РФ — 22%, и оставшаяся часть пришлась на инвесторов из континентальной Европы. Доминировали долгосрочные инвесторы, на хедж-фонды пришлась треть спроса», — рассказал Балясников.

Ранее сообщалось, что акционер «Магнита», компания Lavreno Limited продала 7,1 млн акций розничной сети за 43,913 млрд руб. Акции разместили посредством ускоренного формирования книги заявок без публикации проспекта по цене 6,185 тыс. руб. за одну акцию.

О продаже акций на сумму $700 млн 14 ноября заявил основатель и основной акционер «Магнита» Сергей Галицкий. Деньги от продажи пойдут на выкуп нового выпуска акций. Таким образом компания намерена обеспечить финансирование программы капиталовложений и вертикальной интеграции бизнеса, а также расширения торговой сети и реновации работающих точек продаж.

Часть средств также будет потрачена на оптимизацию долговой нагрузки с учетом консервативной политики компании. Кроме того, Lavreno Limited планирует профинансировать текущую операционную деятельность компании.

На фоне сообщения о продаже ценных бумаг «Магнита» стоимость акций компании на Московской бирже 15 ноября снизилась на 10,65% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов, до отметки 6209 руб.

«Новость по размещению акций «Магнита» и тот факт, что сделка прошла с большим дисконтом к вчерашнему закрытию (минус 11%, 6185 руб. за акцию), окажут заметное давление на индекс ММВБ, учитывая в нем вес этих акций (4,15%)», — заявил РБК старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов.