Белоруссия пообещала защитить Россию на саммите Восточного партнерства

Белоруссия не допустит принятия антироссийской резолюции на Пятом саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент РБК.

«Мы не намерены допустить того, чтобы декларация носила антироссийский характер», — заявил Макей. На саммите в Риге в 2015 году итоговую декларацию долгое время не удавалось согласовать из-за формулировки по Крыму.

Его российский коллега Сергей Лавров поблагодарил Белоруссию за «четкое» понимание позиций некоторых стран, которые, по его словам, «науськивают против России».

Уровень участия Белоруссии в саммите будет определяться уровнем сотрудничества Белоруссии и Евросоюза, ответил Макей на вопрос РБК о том, определилось ли, кто возглавит делегацию Минска. Уровень этих отношений невысокий, указал Макей. В частности, отношения до сих пор определяются соглашением от 1989 года, хотя у других пяти стран Восточного партнерства и у России отношения гораздо более продвинутые, сказал белорусский министр.

Ранее сообщалось, что Брюссель пригласил на саммит президента Александра Лукашенко, для которого участие в саммите могло бы стать первым официальным визитом в ЕС после снятия санкций.

Восточное партнерство — программа Евросоюза для шести постсоветских стран: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Саммит состоится в Брюсселе 24 ноября.