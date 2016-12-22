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Прибыль Сбербанка за январь—сентябрь 2017 года выросла на 44%
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Прибыль Сбербанка за январь—сентябрь 2017 года выросла на 44%
Финансы, 10:20
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Прибыль Сбербанка за январь—сентябрь 2017 года выросла на 44%

Чистая прибыль Сбербанка по итогам января—сентябрь 2017 года составила 576,3 млрд руб., что на 44% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (400,1 млрд руб.), следует из отчета банка, подготовленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

При этом в третьем квартале 2017 года чистая прибыль Сбербанка составила 224,1 млрд руб., что сразу на 63,6% больше, чем в июле—сентябре 2016 года (137 млрд руб.).

«Рост кредитования и приоритетное развитие комиссионных видов бизнеса на фоне улучшения макроэкономической конъюнктуры обеспечили сильные квартальные результаты. Системное управление структурой баланса позволило оптимизировать стоимость фондирования и удержать доходность работающих активов, поддержав тем самым маржинальность бизнеса», — комментирует результаты зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

Теги: Сбербанк , прибыль
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