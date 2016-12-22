Пентагон впервые оплатил операцию военнослужащему по смене пола

Операцию по смене пола для военнослужащего армии США впервые оплатил Пентагон. Об этом заявила официальный представитель Министерства обороны США Дана Уайт, сообщает издание Army Times.

«Сегодня днем действующему военнослужащему провели операцию по смене пола. Военные госпитали не могут проводить такие операции, поэтому ее сделали в частной больнице», — заявила Уайт.

По ее словам, ранее военный уже начал проходить курс процедур по смене пола, поэтому лечащий врач посчитал необходимым провести операцию. Директор управления здравоохранения Пентагона разрешил выделить деньги для солдата на операцию по смене пола «в виде исключения». По данным телеканала NBC, в 2003 году военнослужащий получил Значок боевого пехотинца за участие в операции «Анаконда» в Афганистане.