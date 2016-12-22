Правительство утвердило требования к лампочкам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампочкам. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

«Определены требования к энергетической эффективности и эксплуатационным характеристикам ламп и светильников общего назначения», — указывается в сообщении.

Новые требования установлены для того, чтобы снизить энергозатраты на освещение и негативное воздействие на окружающую среду.

Применение новых требований будет осуществляться в два этапа. Первый этап пройдет с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года, второй — с 1 января 2020 года. На обоих этапах лампочки и светильники должны соответствовать новым требованиям к энергоэффективности.

Однако на втором этапе уровень потерь активной мощности в светильниках для общественных и производственных помещений с люминесцентными или индукционными лампочками не должен превышать 8%.

В новых требованиях указывается, что время зажигания лампочек на первом этапе должно быть не более 2 секунд, а на втором — не более 1,5 секунд для лампочек мощностью менее 10 Вт и не более 1 секунды для лампочек мощностью более 10 Вт. Время зажигания до достижения 60% установившегося светового потока на первом этапе составляет менее 60 секунд, на втором этапе — менее 40 секунд. Общий индекс цветопередачи на обоих этапах должен быть не менее 80.

В справке к постановлению указывается, что в России на освещение ежегодно расходуется около 109 млрд кВт/ч, или примерно 12% от общего энергопотребления. Вместе с тем потенциал энергосбережения в освещении равняется около 60 млрд кВт/ч в год.

В октябре глава Минэнерго Александр Новак предложил снизить порог для ламп накаливания со 100 до 70–50 Вт в течение двух-трех лет. «Наша промышленность готова сегодня обеспечить современными энергоэффективными лампами всех», — подчеркивал министр.

Он отметил, что применение светодиодных лампочек позволит сэкономить более 3 млрд руб. для бюджета. В пример Новак привел Москву, где освещение города было увеличено на 40% без дополнительных затрат электроэнергии. «Темпы снижения энергоемкости у нас на уровне общемировых», — добавил глава Минэнерго.