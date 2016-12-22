На белорусском направлении МЖД столкнулись поезд и «КамАЗ»

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

На белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) ограничили движение поездов из-за столкновения поезда с «КамАЗом». Об этом говорится в сообщении МЖД, поступившем в РБК.

Столкновение произошло в 22:03 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Одинцово-Голицыно. Грузовик столкнулся с поездом Москва — Гомель.

«По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались», — отметили в МЖД.

Пострадавший в ДТП поезд отбуксируют на станцию Одинцово. Там заменят локомотив, чтобы поезд продолжил следовать по маршруту.

В МЖД уточнили, что движение поездов на участке железной дороги осуществляется по одному пути. Были задержаны две «Ласточки» № 734 и 736 Смоленск — Москва, и поезда № 1 и № 3 сообщением Москва — Минск. Увеличены интервалы между пригородными поездами белорусского направления.

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