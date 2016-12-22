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Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму
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Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму
Украинский кризис, 14 ноя, 23:27
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Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Украиной резолюцию о правах человека в Крыму. Об этом сообщается в Twitter украинской миссии в ООН.

Поддержала резолюцию 71 страна, против проголосовали 25 стран, 77 — воздержались. «Резолюция — важный шаг для защиты соотечественников на полуострове», — отмечается в сообщении миссии.

Резолюция была внесена в ООН по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Он приветствовал ее принятие. «Благодарим соавторов решения и всех наших союзников за мощный сигнал российской оккупационной власти о международном единстве и солидарности в вопросе деоккупации Крыма», — написал он на своей странице в Facebook.

Резолюция была внесена в ООН в октябре. В ней говорится о «о грубых нарушениях прав человека» в Крыму, а также содержится требование к России отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа (признана экстремистской и запрещена в России) и обеспечить обучение в Крыму на украинском и крымско-татарском языках.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали за присоединение к России. Украина и страны Запада не признали его итогов и считают присоединение «аннексией».

Меджлис крымско-татарского народа был признан экстремистским 26 апреля 2016 года. Прокуратура Крыма заявляла, что лидеры меджлиса сотрудничают с наемниками террористических организаций. В апреле 2017 года Международный суд ООН по иску Украины обязал Россию воздержаться от наложения новых и применения старых ограничений на права крымских татар иметь собственные представительные институты (включая Меджлис).

Теги: Россия , Украина , Крым , «Меджлис крымско-татарского народа»
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