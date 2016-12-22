Биржевой курс евро вырос до 71 руб. впервые с августа
Экономика, 14 ноя, 22:55
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Биржевой курс евро вырос до 71 руб. впервые с августа
Биржевой курс евро на Московской бирже достиг отметки 71,02 руб. впервые с 7 августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
К моменту написания новости на бирже евро стоил 70,9 руб. На открытии торгов 14 ноября евро стоил 69,2 руб.
Биржевой курс доллара на торгах во вторник достигал 60,25 руб. за доллар. Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года на лондонской бирже ICE составила $62,16 за баррель.