Жертвами стрельбы в начальной школе в Калифорнии стали три человека
Общество, 21:50
0
Жертвами стрельбы в начальной школе в Калифорнии стали три человека
В результате стрельбы в начальной школе в Северной Калифорнии трое погибли, еще несколько человек получили ранения, сообщает ABC News со ссылкой на местные власти. Речь идет о начальной школе в городе Корнинг округа Техейма.
Известно также, что нападавший застрелен. Раненые доставлены в больницу. Их точное число не уточняется.
Всего школу посещают около 100 учащихся. После инцидента учебное заведение закрыли.
Других подробностей инцидента пока нет.