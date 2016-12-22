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Жертвами стрельбы в начальной школе в Калифорнии стали три человека
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Жертвами стрельбы в начальной школе в Калифорнии стали три человека
Общество, 21:50
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Жертвами стрельбы в начальной школе в Калифорнии стали три человека

В результате стрельбы в начальной школе в Северной Калифорнии трое погибли, еще несколько человек получили ранения, сообщает ABC News со ссылкой на местные власти. Речь идет о начальной школе в городе Корнинг округа Техейма.

Известно также, что нападавший застрелен. Раненые доставлены в больницу. Их точное число не уточняется.

Всего школу посещают около 100 учащихся. После инцидента учебное заведение закрыли.

Других подробностей инцидента пока нет.

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