Группа «Черкизово» приняла решение о делистинге с Лондонской биржи

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов, приняла решение о делистинге ​глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение РБК.

«Принимая во внимание значительное снижение объема находящихся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже глобальных депозитарных расписок (ГДР), удостоверяющих права в отношении акций Общества, Совет директоров принял решение прекратить листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже и поручил Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия для выполнения настоящего решения», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте группы, 14 февраля станет последним днем торговли ГДР «Черкизово» на Лондонской фондовой бирже.

В сентябре правоохранительные органы заподозрили группу «Черкизово» в невыплате налогов и использовании офшорных схем. В МВД оценили объем выведенных в офшоры средств в 300 млн руб. Следователи предположили, что «Черкизово» использовало незаконные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу, что позволило занизить налоговую ставку. По этим фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет)

В «Черкизово» обвинения в незаконных налоговых схемах опровергли. В компании объяснили конфликт с фискальными органами изменившейся практикой в применении налоговых ставок при выплате дивидендов. Тем не менее, 10 ноября компания начала процесс деофшоризации, изменив структуру владения головной компанией, зарегистрированной на Кипре.

Группа «Черкизово» включает восемь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель.