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Курс доллара впервые с августа превысил 60 руб.
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Курс доллара впервые с августа превысил 60 руб.
Финансы, 20:29
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Курс доллара впервые с августа превысил 60 руб.

Во время торгов на Московской бирже во вторник курс доллара превысил 60 руб. Это произошло впервые с 15 августа 2017 года.

К 20:10 мск курс доллара поднялся до отметки 60,21 руб. Одновременно психологическую планку превысил и курс евро, оказавшись на уровне 70,84 руб.

Российский рубль подешевел на фоне сообщений о снижении стоимости нефти. Утром 14 ноября стоимость фьючерса барреля североморской нефти Brent на Лондонской бирже опустилась ниже $63. Позже цена барреля упала ниже $62.

В Промсвязьбанке падение курса рубля связали также со снижением интереса к валютам развивающихся стран. Аналитики Росбанка также указали на влияние на стоимость рубля повышенного спроса на валютную ликвидность в связи с выплатами по внешнему долгу.

Теги: Курс рубля , Доллар
Главное
Опубликовано видео из офиса «Роснефти» перед задержанием Улюкаева Политика
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