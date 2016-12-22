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Летевший в Москву самолет сел в Волгограде из-за авиадебошира
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Летевший в Москву самолет сел в Волгограде из-за авиадебошира
Общество, 20:40
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Летевший в Москву самолет сел в Волгограде из-за авиадебошира

Самолет авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Ростов-на-Дону — Москва, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за авиадебошира, сообщил РБК представитель авиакомпании.

Причиной вынужденной посадки было нарушение правил поведения на борту. Детали поведения пассажира в авиакомпании не уточнили. По прибытии самолета в Волгоград дебошир был снят с рейса без багажа сотрудниками полиции. Самолет вылетел из Волгограда в 18:54, добавили в авиакомпании.

В октябре на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», летевшего рейсом из Москвы в Нью-Йорк, также произошел инцидент с участием авиадебошира. Тогда один из пассажиров, летевших бизнес-классом, подрался с другим пассажиром и ударил бортпроводницу. В итоге другие пассажиры связали его, а в Нью-Йорке его передали правоохранителям.

Пассажиры рейса Москва — Нью-Йорк связали устроившего драку дебошира
Общество

Позднее выяснилось, что устроивший драку дебошир оказался топ-менеджером Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексеем Черекаевым. Днем позже стало известно, что его отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Еще один случай авиадебоша на борту произошел в начале ноября на рейсе, следовавшем из Москвы во Владивосток. Тогда нарушителем порядка оказался 34-летний житель Московской области. Во время полета он требовал от бортпроводников принести ему спиртные напитки. После отказа он начал оскорблять членов экипажа и пассажиров. Дебошира задержали по прилету во Владивосток.

Теги: авиация , авиадебош , авиакомпания «Победа»
Главное
Опубликовано видео из офиса «Роснефти» перед задержанием Улюкаева Политика
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