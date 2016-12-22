Сенаторы предложили запретить иноагентам проекты без российских партнеров

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета рассматривает возможность введения законодательных ограничений, обзывающих иностранные организации с госучастием проводить общественно-политические проекты только вместе с российскими. Об этом заявил заместитель секретаря генсовета партии ​«Единая Россия», член думского комитета по международным делам Сергей Железняк, передает «Интерфакс».

​По его словам, комиссия рассматривает возможность, чтобы проекты, которые реализуются в России иноагентами, созданные при поддержке иностранных государств, осуществлялись только с разрешения и в партнерстве с российскими организациями. Железняк отметил, что что такая возможность представляется ему «крайне актуальной».

Это должно обеспечить понимание прозрачности целей и задач иноагентов. «Конечно, это в общественно-политической сфере», — пояснил депутат.

Ранее депутаты четырех фракций Госдумы разработали и внесли в Госдуму поправку, согласно которой СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, должны признаваться иностранными агентами. ​Поправки планируется принять на пленарном заседании 15 ноября, после чего они будут направлены в Совет Федерации.