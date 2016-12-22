Сергей Галицкий продаст акции «Магнита» на $700 млн

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий намерен продать акции ретейлера на $700 млн. Но привлеченные средства вернутся в компанию: ретейлер намерен за счет этой сделки профинансировать развитие и оптимизировать долговую нагрузку

Основатель и основной акционер розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий намерен продать принадлежащие ему акции на сумму около $700 млн, говорится в сообщении компании. Фактическим продавцом выступит Lavreno Limited (эти акции офшор получит от Галицкого на основании сделки РЕПО с обязательством обратной продажи через определенный срок). Исходя из капитализации «Магнита» в $11,995 млрд на Лондонской бирже под завершение торгового дня вторника, 14 ноября, размер продаваемого пакета соответствует 5,8% акций ретейлера.

По состоянию на 30 июня 2017 года структура собственников ПАО «Магнит» выглядела следующим образом: 63,54% акций компании находилось в свободном обращении, 35,11% принадлежало основателю сети Сергею Галицкому, 0,9% принадлежало его партнеру Владимиру Гордейчуку, 0,22% акций контролировала кипрская Lavreno Ltd и еще 0,23% акций контролировало руководство группы.

Акции «Магнита» будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок. Организаторами продажи выступают Merrill Lynch International и VTB Capital Plc.

Предполагается, что после продажи акций пройдет увеличение уставного капитала компании за счет выпуска новых бумаг в рамках открытой подписки: они будут предложены российским и международным институциональным инвесторам. Если не все акции будут выкуплены, их, а также дополнительные 250 тыс. акций, выкупит сама Lavreno Limited.

Средства от продажи дополнительного выпуска будут направлены на финансирование программы капиталовложений, расширение торговой сети, реновацию существующих магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса, уточняется в сообщении. Часть привлеченных средств может быть также направлена на оптимизацию долговой нагрузки в соответствии с консервативной политикой компании и на финансирование текущей операционной деятельности.

Последние опубликованные «Магнитом» результаты за третий квартал 2017 года разочаровали инвесторов: чистая прибыль снизилась на 53,3%, до 6,9 млрд руб., EBITDA — на 27,9%, до 20,65 млрд руб. Выручка сети в этот же период возросла на 6,5%, до 285 млрд руб. Выручка «Магнита» за девять месяцев 2017 года выросла на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года — до 840,9 млрд руб., чистая прибыль упала на 32,3% и составила 27,7 млрд руб. Из-за плохих результатов руководство «Магнита» снизило ожидания от годового роста выручки — вместо ранее ожидавшихся 9–11%, теперь прогноз — 8–10%. Как пояснял сам Галицкий, на ​результаты повлияли инвестиции в обновление старых магазинов, открытие​ новых, запуск и увеличение собственных производств. Сразу после опубликования результатов бумаги ретейлера на бирже резко подешевели.