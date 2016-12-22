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Объем торговых площадей в переходах и метро сократился в 2,7 раза
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Объем торговых площадей в переходах и метро сократился в 2,7 раза
Свое дело, 07:33
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Объем торговых площадей в переходах и метро сократился в 2,7 раза
Реформа торговли в пешеходных переходах и вестибюлях метро привела к резкому сокращению площадей, на которых разрешена торговля, и росту ставок. Конкуренцию арендаторам составили нелегальные торговцы на подходах к метро
Фото: АГН «Москва»

Изменить правила торговли в пешеходных переходах и вестибюлях метро правительство Москвы решило в 2015 году. Последние торговые точки старого типа исчезли из-под земли в апреле 2016 года. На их месте должны были появиться новые, принадлежащие городу. Право торговать в них разыгрывается на электронных торгах, а сдавать торговые места в субаренду запрещено.

«Торговые объекты располагались таким образом, что мешали движению пассажиров. Отсутствовали единые стандарты внешнего вида торговых павильонов: броские вывески, грязные, тесные и душные помещения. Кроме того, возможность передачи помещений в субаренду создавало цепочку из арендаторов, что в результате сокращало доходы, поступающие в бюджет метрополитена», — перечисляют основные причины реформы в пресс-службе метрополитена.

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РБК проанализировал итоги торгов с мая 2016 года по сентябрь 2017-го. За это время было разыграно больше 5,4 тыс. кв. м подземных площадей. Это в 2,7 раза меньше, чем сдавалось до реформы (по расчетам РБК, в 2015 году под землей арендовалось 14,6 тыс. кв. м: 13,3 тыс. кв. м сдавал метрополитен, 1,3 тыс. кв. м — ГБУ «Гормост»). И далеко не все выигранные лоты переданы победителям торгов — в метро арендаторы получили 260 точек площадью 2,3 тыс. кв. м, еще на 200 кв. м размещены 160 вендинговых автоматов.

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Резкое сокращение площадей привело к ажиотажу среди подземных торговцев. «Когда объявили о старте торгов, на рынке началась паника, — вспоминает индивидуальный предприниматель Вук Варагич. — Царил какой-то хаос: плохой павильон, слабый с точки зрения экономики, мог стоить непомерных денег только потому, что в этот день на торги зашло много людей, которые входили в азарт». Например, в торгах за право торговли на 8 кв. м на станции метро «Марксистская» участвовали около 100 человек, в итоге павильон обходится арендатору в 800 тыс. руб. в месяц. Судя по информации на сайте единой электронной торговой площадки (ЕЭТП), максимальное превышение начальной цены составило 1405%, в среднем цену поднимали, по данным департамента по конкурентной политике, на 166%. По расчетам РБК, средняя цена квадратного метра разыгранных лотов — 40,6 тыс. руб. в месяц.

В метрополитене результатами реформы довольны: в договоре с арендаторами сейчас прописан перечень требований к внешнему виду павильона: контролируется оформление витрин, торгового оборудования, дверей и вывесок, нанесение логотипа на фасад, зонирование пространства павильона и даже дресс-код продавцов, которые «должны иметь опрятный внешний вид». «До настоящего времени еще ни в одном метрополитене мира не осуществлялась столь масштабная работа», — гордятся в пресс-службе метро. По их словам, поступления в бюджет с 1 кв. м выросли в 2,5 раза.

Однако, по мнению Алексея Каневского, председателя комитета по экономике московского городского отделения «Опоры России», обратной стороной реформы стал рост нелегальной торговли. «По нашим оценкам, нелегалов стало на 10–15% больше. Потребность в недорогих продуктах, которые можно купить по пути домой, есть, а те точки, которые сейчас работают под землей, ее не удовлетворяют. Свято место пусто не бывает», — считает Каневский. ​

Кто сейчас контролирует подземную торговлю в столице, читайте в материале РБК.

Авторы: Николай Гришин, Валерия Житкова.
Теги: метро , реформа торговли
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