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Новак подтвердил встречу с главами нефтяных компаний
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Новак подтвердил встречу с главами нефтяных компаний
Бизнес, 17:58
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Новак подтвердил встречу с главами нефтяных компаний

Министр энергетики Александр Новак подтвердил планы встретиться 15 ноября с главами крупнейших нефтегазовых компаний России, сообщает корреспондент РБК.

По словам Новака, на встрече будет обсуждаться текущая ситуация на рынке, в том числе и продление сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти, а также прогнозы на 2018 год. «У нас рабочие встречи регулярно проходят между Министерством энергетики и руководством наших энергетических компаний», — заявил министр.

О том, что Новак встретится с нефтяниками, 13 ноября сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Собеседник, близкий к одному из участников встречи, подтвердил РБК, что встреча «предварительно» назначена на среду, 15 ноября.

Соглашение о сокращении добычи около 1,8 млн баррелей нефти в сутки вступило в силу 1 января 2017 года. Оно должно было действовать в течение шести месяцев. В мае министры 24 стран, входящих и не входящих в ОПЕК, договорились продлить сокращение добычи до конца марта 2018 года. В начале октября президент Владимир Путин допустил продление соглашения ОПЕК «минимум до конца 2018 года».

О том, что ОПЕК и присоединившиеся к ней страны могут принять решение о продлении сделки до конца 2018 года на заседании 30 ноября, сообщал Reuters со ссылкой на двух министров. Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль бин Мухаммед аль-Мазруи сообщил, что «не видит необходимости откладывать принятие решения до марта [2018 года]». Его оманский коллега Мухаммед Хамад аль-Румхи также заявил, что если решение о продлении соглашения ОПЕК будет принято, то это произойдет до конца 2018 года.

Теги: нефть , Александр Новак , министр энергетики
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