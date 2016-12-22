Полиция раскрыла крупную сеть подпольных казино

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело против преступной группы, организовывавшей сеть подпольных казино, говорится в сообщении ведомства. В числе обвиняемых оказался также сотрудник МВД.

Преступная группа была создана в январе 2015 года. Тогда 51-летний Сергей Ерков договорился о начале бизнеса с 33-летним Александром Горлышкином. Позднее преступная группа разрослась, к ней присоединились еще 15 человек, в том числе сотрудник полиции из Саранска.

За два года они смогли получить прибыль в размере 66 млн руб. Азартные игры организовывались как с помощью игровых аппаратов, так и через интернет.

Как сообщается на сайте МВД России, игровое оборудование, замаскированное под платежные терминалы, было установлено в развлекательных центрах и магазинах. На игровые аппараты изготавливались подложные документы.

По данным официального представителя ведомства Ирины Волк, уголовное дело возбудили по ст. 171.2 и 210 УК РФ.

«Роли участников преступного сообщества были четко распределены. Каждый из них выполнял свои функции, в том числе по непосредственной сборке игорного оборудования; установке программного обеспечения, позволяющего организовать игровой процесс с получением денежного выигрыша; техническому обслуживанию игорного оборудования, а также технической поддержке работы интернет-ресурсов; функции по бухгалтерскому учету и формированию материально-финансовой базы преступного сообщества и транспортировке оборудования по территории Российской Федерации», — сообщили в СКР.

Следователи провели обыски в Москве и Мордовии. Всего было осмотрено 33 помещения, где находилось игорное оборудование. Были изъяты 260 игровых аппаратов, компьютерная техника и наличные на сумму 10 млн руб.

В результате 12 человек оказались под стражей, троих отправили под домашний арест. Поиски еще двух членов сети продолжаются, они объявлены в федеральный розыск.

С 2009 года на большей части России запрещен игорный бизнес. Исключения сделаны лишь для нескольких регионов, где появились специальные игорные зоны. Сейчас игорные зоны существуют в Краснодарском крае («Азов-Сити» и «Красная поляна»), Алтайском крае («Сибирская монета»), Приморье и Калининградской области («Янтарная»).