Греф не увидел риска возникновения ипотечного пузыря в России

Глава Сбербанка Герман Греф не видит риска возникновения ипотечного пузыря, сообщает корреспондент РБК.

«Я вижу, что если даже сравнивать ситуацию в России с ситуацией в развивающихся странах, то по доле ипотеки в структуре приобретения жилья у нас есть потенциал роста примерно в два раза», — отметил Греф.

По его словам, проблем с пузырем не должно быть в ближайшие два-три года. «Думаю, что это как раз может быть хорошим локомотивом для увеличения темпов роста [экономики], строительства жилья, спроса на стройматериалы. Очень важно поддерживать этот спрос для того, чтобы поддерживать динамику экономики», — отметил глава Сбербанка.

Замминистра финансов Алексей Моисеев также не увидел рисков образования пузыря на ипотечном рынке. «Считаю, что ситуация вполне объективно связана со значительным снижением ставок, которые ушли в однозначные категории. Это беспрецедентная ситуация для нашего рынка. Люди, которые этим пользуются, они правы и правильно поступают, что берут сейчас ипотеку», — сказал Моисеев.

В середине октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин также заявил, что «никаких рисков возникновения пузырей на российском рынке недвижимости в ближайшие годы нет». По его словам, рынок недвижимости имеет потенциал для роста объемов и роста спроса.

«Цены на недвижимость в России за десять лет практически не изменились. При этом доходы выросли, ставки по ипотеке серьезно упали, поэтому соотношение среднего ипотечного платежа к средней зарплате в России очень сильно улучшилось», — пояснил Орешкин. По его словам, в сентябре 2017 года выдачи ипотеки увеличились на 40% к уровню 2016 года.

Орешкин подчеркнул, что в ведомстве ожидают «сильной осени», имея в виду активные выдачи ипотечных кредитов. Он добавил, что это даст «большой толчок» для восстановления сектора строительства и производства стройматериалов. «Это тот фактор, который очень серьезно в ближайшие кварталы будет поддерживать экономический рост», — уточнил министр.