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Греф не увидел риска возникновения ипотечного пузыря в России
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Греф не увидел риска возникновения ипотечного пузыря в России
Экономика, 16:52
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Греф не увидел риска возникновения ипотечного пузыря в России

Глава Сбербанка Герман Греф не видит риска возникновения ипотечного пузыря, сообщает корреспондент РБК.

«Я вижу, что если даже сравнивать ситуацию в России с ситуацией в развивающихся странах, то по доле ипотеки в структуре приобретения жилья у нас есть потенциал роста примерно в два раза», — отметил Греф.

По его словам, проблем с пузырем не должно быть в ближайшие два-три года. «Думаю, что это как раз может быть хорошим локомотивом для увеличения темпов роста [экономики], строительства жилья, спроса на стройматериалы. Очень важно поддерживать этот спрос для того, чтобы поддерживать динамику экономики», — отметил глава Сбербанка.

Орешкин не увидел рисков возникновения пузырей на рынке недвижимости
Экономика

Замминистра финансов Алексей Моисеев также не увидел рисков образования пузыря на ипотечном рынке. «Считаю, что ситуация вполне объективно связана со значительным снижением ставок, которые ушли в однозначные категории. Это беспрецедентная ситуация для нашего рынка. Люди, которые этим пользуются, они правы и правильно поступают, что берут сейчас ипотеку», — сказал Моисеев.

В середине октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин также заявил, что «никаких рисков возникновения пузырей на российском рынке недвижимости в ближайшие годы нет». По его словам, рынок недвижимости имеет потенциал для роста объемов и роста спроса.

«Цены на недвижимость в России за десять лет практически не изменились. При этом доходы выросли, ставки по ипотеке серьезно упали, поэтому соотношение среднего ипотечного платежа к средней зарплате в России очень сильно улучшилось», — пояснил Орешкин. По его словам, в сентябре 2017 года выдачи ипотеки увеличились на 40% к уровню 2016 года.

Орешкин подчеркнул, что в ведомстве ожидают «сильной осени», имея в виду активные выдачи ипотечных кредитов. Он добавил, что это даст «большой толчок» для восстановления сектора строительства и производства стройматериалов. «Это тот фактор, который очень серьезно в ближайшие кварталы будет поддерживать экономический рост», — уточнил министр.

Теги: Герман Греф , Недвижимость , Ипотека
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