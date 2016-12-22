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В Анталье из-за шторма пострадали почти 40 человек
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В Анталье из-за шторма пострадали почти 40 человек
Общество, 16:12
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В Анталье из-за шторма пострадали почти 40 человек

Из-за обрушившего накануне на турецкую Анталью шторма пострадали 38 человек. Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News.

Несколько человек госпитализированы, трое из них — в критическом состоянии. Пятеро пострадали в анталийском районе Финике и два — в Каше. В Демре, по словам губернатора Антальи Мунира Каралоглу, от обломков поврежденных крыш и упавших деревьев травмы получили 18 человек.

В районах Каш, Финике, Демре и Кумлука в результате падения деревьев и опор линий электропередачи произошли сбои электроснабжения.

Также стихия повредила теплицы, с корнями вырваны оказались ​плодовые деревья. Повреждения получили транспортные средства — в частности, ветром в реку унесло 20-тонный грузовик. С некоторых домов были сорваны крыши.

Издание со ссылкой на полицию и Департамент ветеринарных служб муниципалитета Кемера сообщает, что после шторма на пляже в Кемере местные жители нашли мертвого детеныша кита, которого выбросило на берег. Длина животного составляет почти пять метров.

Шторм обрушился на Анталью вечером 13 ноября. Во время шторма ветер достигал 200 км/ч. Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) и Национальная медицинская спасательная команда (UMKE) работают в районе бедствия.

По словам Каралоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который сейчас находится с официальным визитом в Кувейте, во время телефонного разговора пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Теги: Турция , пострадавшие , шторм , Анталья
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