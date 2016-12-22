В Ницце неизвестный обстрелял прохожих дробью

Неизвестный обстрелял дробью прохожих возле порта города Ниццы во Франции. Об этом сообщает издание Nice-Matin.

В настоящее время район оцеплен полицией. Патрули курсируют по улице Фодере и бульвару имени Леха Валенсы в поисках стрелка. В результате инцидента никто не пострадал.

В ноябре во французском департаменте Приморские Альпы, административным центром которого является Ницца, задержали по меньшей мере шесть человек по подозрению в подготовке террористических актов. Полицейские вышли на них, после того как обнаружили в соцсетях сообщения, в которых они заявляли о своих намерениях устроить теракты. По данным газеты Le Parisien, в Приморских Альпах задержали семь человек в возрасте от 18 до 65 лет.