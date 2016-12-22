В Ницце неизвестный обстрелял прохожих дробью

Неизвестный обстрелял дробью прохожих возле порта города Ниццы во Франции. Об этом сообщает издание Nice-Matin.
В настоящее время район оцеплен полицией. Патрули курсируют по улице Фодере и бульвару имени Леха Валенсы в поисках стрелка. В результате инцидента никто не пострадал.
В ноябре во французском департаменте Приморские Альпы, административным центром которого является Ницца, задержали по меньшей мере шесть человек по подозрению в подготовке террористических актов. Полицейские вышли на них, после того как обнаружили в соцсетях сообщения, в которых они заявляли о своих намерениях устроить теракты. По данным газеты Le Parisien, в Приморских Альпах задержали семь человек в возрасте от 18 до 65 лет.
11 марта 2004 года в Мадриде в четырех поездах были взорваны девять взрывных устройств. Первоначально ответственность возложили на организацию баскских сепаратистов ЭТА. Позже было установлено, что взрывы — дело рук исламистов «Аль-Каиды», а дата была выбрана неслучайно — ровно через 911 дней после терактов в США 11 сентября 2001 года (9/11). Во время взрывов погиб 191 человек. 192-й жертвой стал боец спецназа, погибший при штурме квартиры, где скрывались террористы. Семь участников теракта, отказавшихся сдаться полиции, покончили с собой в Леганесе (пригород Мадрида). Еще 19 сообщников были приговорены в 2007 году к различным срокам заключения.
7 июля 2005 года в центре Лондона четыре смертника привели в действие находившиеся в их рюкзаках взрывные устройства. Три бомбы были взорваны в метро, еще одна — в автобусе. Погибли 52 человека. По итогам расследования было установлено, что трое из четверых террористов ранее посещали Пакистан, где могли встречаться с представителями «Аль-Каиды».
2 марта 2011 года в аэропорту Франкфурта-на-Майне 21-летний косовар Арид Ука открыл стрельбу по автобусу с американскими солдатами. В результате нападения два человека погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Ука был задержан практически сразу после нападения. Отец подозреваемого позднее отметил, что они переехали в Германию много лет назад и его сын вырос в этой стране. Нападавшего приговорили к пожизненному сроку.
11 апреля 2011 года в час пик на станции метро «Октябрьская» в Минске прогремел взрыв, в результате которого погибли 15 и получили ранения более 200 человек. Менее чем через два дня после случившегося президент республики Александр Лукашенко сообщил, что дело о взрыве в столичном метро «раскрыто по горячим следам». В его организации обвинили двух граждан Белоруссии — Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Они также были признаны виновными во взрывах в Витебске (2005 год) и взрыве в Минске на праздновании Дня независимости (2008 год). Были приговорены к смертной казни. Наказание приведено в исполнение в 2012 году.
Два взрыва в аэропорту и один взрыв на станции метро «Маэльбек» прогремели в Брюсселе 22 марта 2016 года. По версии следствия, теракт в аэропорту устроили Брахим аль-Бакрауи и Наджим Лаашрауи. Взрыв в метро, по информации властей, совершил брат Брахима аль-Бакрауи Халид. Жертвами взрывов стали 32 человека, еще около 340 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
20 июня 2017 года в здании вокзала Брюсселя прогремел взрыв, в результате которого никто не пострадал. Исполнителя теракта сразу же после взрыва нейтрализовали военные, которые в то время находились в здании вокзала. В мужчину выстрелили из табельного оружия и ранили. Позже в прокуратуре заявили, что он умер.