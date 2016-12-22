Курс евро превысил 70 руб. впервые с августа

Эксперты объясняют ослабление рубля к евро и доллару снижением интереса к валютам развивающихся стран, коррекцией цены нефти и выплатами российских компаний по внешнему долгу в конце года

Курс евро на Московской бирже в среду достиг отметки в 70 руб. — рекордно высокого уровня с 30 августа текущего года. По состоянию на 15:30 мск курс составлял 70,165 руб., почти на 90 коп. выше закрытия предыдущего дня. Доллар также дорожает к рублю: по состоянию на 15:30 мск курс американской валюты составлял 59,8 руб., на 45 коп. выше закрытия предыдущего дня.

Эксперты объясняют ослабление рубля к доллару и евро снижением интереса к валютам развивающихся стран и другими факторами. «В настоящее время рубль продолжает коррелировать с группой валют стран EM (стран с развивающимися рынками. — РБК), при этом утреннее снижение нефтяных котировок до уровня ниже $63 за баррель Brent оказывает определенное давление на курс национальной валюты», — отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов. По его словам, на развивающихся рынках продолжились продажи локальных долговых госбумаг в ожидании подъема ставок ФРС в декабре (повышение ставки увеличивает привлекательность вложения в долларовые активы).

«Для рубля ситуация усугубляется повышенным спросом на валютную ликвидность для финансирования сезонно высоких выплат по внешнему долгу в ноябре и декабре — $2,4 и $2,8 млрд соответственно для 30 крупнейших компаний по опросу ЦБ», — отмечают аналитики Росбанка.

«Есть несколько факторов, которые негативно влияют на динамику российской валюты: это коррекция цен нефти, рост выплат по внешним долгам в конце года и постепенное сворачивание операций carry trade. При этом риски вложения в российские активы остаются на прежнем уровне — никаких улучшений, которые бы снизили риски, подвижек в улучшении отношений России и США нет», — говорит старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Опережающий рост курса евро к рублю объясняется укреплением евро к доллару на мировом рынке: за сутки единая европейская валюта подорожала к доллару на 0,7% и на 15:30 мск торговалась около $1,174. Зварич связывает это с выходом позитивной статистики по ВВП Германии, который показал рост в третьем квартале на 0,8%.

Несколько ограничить падение рубля в ближайшее время может приближающийся налоговый период, который стартует 15 ноября с выплаты страховых взносов, при этом основные налоговые выплаты состоятся 27 и 28 ноября — НДПИ, НДС, акцизы и налог на прибыль, полагают эксперты Промсвязьбанка.