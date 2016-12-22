Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,13 59,54 EUR Нал. 70,47 69,72 USD Бирж. 59,74 +0,39 EUR Бирж. 70,25 +0,97 USD ЦБ. 59,62 +0,44 EUR ЦБ. 69,68 +0,76 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 6524,69 -0,96 ММВБ 2172,44 +0,22% РТС 1145,45 -0,29% Brent 62,79 -0,54% DJIA 23439,70 +0,07% Nasdaq 6757,60 +0,10% FTSE 7424,38 +0,12%
Новак предложил инвестировать 1,5 трлн руб. в модернизацию энергетики
Лента новостей
Греф заявил о шантаже Сбербанка со стороны крупнейшей компании Хорватии 16:35, Бизнес СМИ анонсировали уход Криштиану Роналду из «Реала» 16:31, Спорт Медведев назвал цивилизованную инфляцию важнейшим достижением России 16:26, Экономика Новак предложил инвестировать 1,5 трлн руб. в модернизацию энергетики 16:25, Экономика В гипермаркетах «Ашан» перестанут выдавать бесплатные пакеты 16:22, Бизнес В Ницце неизвестный обстрелял прохожих дробью 16:20, Общество Ротенберг купил компанию — разработчика ИТ-систем для «умных» дорог 16:17, Технологии и медиа Курс евро превысил 70 руб. впервые с августа 16:13, Деньги В Минкульте ответили на призыв Райкина «урезонить» Мединского 15:58, Общество Рада убрала «разрыв дипотношений» с Россией из законопроекта по Донбассу 15:42, Политика ФСБ отчиталась о задержании в Москве 69 экстремистов 15:42, Политика Навальный отсудил у Life.ru 50 тыс. руб. за видео из Франции 15:41, Общество Во время землетрясения в Иране погибли 530 человек 15:37, Общество МТС зарезервировала 1,1 млрд руб. из-за прекращения работы в Туркмении 15:35, Технологии и медиа СК возбудил дело после гибели женщины при пожаре в общежитии в Сочи 15:34, Общество Предел близко: как изменились ставки по вкладам в рублях 15:27, Деньги Toshiba решила продать подразделение по производству телевизоров 15:27, Бизнес МТС изменила прогноз по результатам за 2017 год 15:14, Технологии и медиа Лавров назвал «подопечных США» самыми опасными боевиками в Сирии 15:07, Политика Минобороны обвинили в выдаче кадра из игры за доказательство вины США 15:00, Общество Минздрав разработал для школьников учебники по ЗОЖ 14:38, Общество «Русская аквакультура» объявила цену акций в рамках планируемого SPO 14:36, Бизнес Экс-губернатор Никита Белых женился в СИЗО 14:29, Общество В Псковской области убили двоих полицейских 14:27, Общество Московская полиция разоблачила банду «экстрасенсов» 14:13, Общество Вековые традиции: как Zippo завоевала потребителя навсегда 14:11, РБК и Промсвязьбанк В Лондоне полиция ищет украденный чемодан с драгоценностями на £1 млн 14:10, Общество Медведев рассказал о Трампе и отношениях с США на уровне холодной войны 14:07, Политика
Новак предложил инвестировать 1,5 трлн руб. в модернизацию энергетики
Экономика, 16:25
0
Новак предложил инвестировать 1,5 трлн руб. в модернизацию энергетики

Глава Министерства энергетики Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил инвестировать 1,5 трлн руб. в модернизацию мощностей в энергетике. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы провели большую подготовительную работу, чтобы сформулировать предложения, как модернизировать энергетику при работающей системе, без ущерба для надежности и минимизацией финансовых последствий для потребителей», — указал министр.

По словам Новака, существуют два предложения по модернизации. Первое предполагает реинвестирование средств, высвобождаемых после завершения программ договоров о предоставлении мощности (ДПМ).

«Проекты ДПМ сейчас в основном завершены, оставшиеся подходят к завершению, величина высвобождаемых средств с 2021 года будет составлять порядка 130–250 млрд руб. в год», — сказал Новак. Таким образом, объем высвобождаемых средств к 2030 году составит около 1,5 трлн руб.

«Это чуть меньше того объема, который был в период строительства новых мощностей, тем не менее, он покрывает необходимость в инвестициях на модернизацию», — подчеркнул глава Минэнерго.

Это позволит модернизировать от 3 до 4 ГВт мощностей до 2030 года. «При этом мы загрузим энергетическое машиностроение, строительный комплекс для решения этой задачи. Фокусом должна быть модернизация тепловой генерации», — подчеркнул Новак.

«По срокам модернизация быстрее, чем строительство новых мощностей — от одного до трех лет вместо трех-шести лет. Стоимость модернизации примерно в три-четыре раза дешевле строительства новых мощностей», — добавил министр. «По средствам модернизации мы продлим срок работы электростанций на 15–20 лет и обеспечим загрузку отечественного машиностроения», — добавил Новак.

Он напомнил, что программа ДПМ позволила обновить около 15% всей установленной мощности электрогенерации в стране. Вместе с тем Новак отметил «очень острую» проблему старения оборудования.

«Мы отмечаем достаточно старый парк генерирующего оборудования в России по сравнению с развитыми странами мира. Средний возврат оборудования составляет 34 года, более 30% оборудования старше 45 лет. Если ничего не делать, через 10 лет в разряд «за 50 лет» перейдет еще четверть оборудования или почти 50 тыс. МВт», — сказал Новак

Новак предложил обеспечить возврат вложенных инвестиций в период от 15 до 20 лет. «То есть использовать опыт уже предыдущего механизма модернизации, с разумной доходностью в привязке к ОФЗ, начало возврата вложенных средств только по окончании проведения всех работ по модернизации», — сказал глава Минэнерго.

Он также предложил ввести штрафы за несвоевременное и неполное исполнение обязательств по модернизации энергетики. «Безусловно, важно провести конкурсный территориальный отбор проектов с учетом эталонного ценообразования», — пояснил министр.

«Предложение по модернизации оборудования, в целом, одобрено. Для этого будет дано поручение подготовить нормативно-правовую базу», — подытожил Новак.

Теги: Александр Новак , Минэнерго , модернизация , российская электроэнергия
Главное
В Минкульте ответили на призыв Райкина «урезонить» Мединского Общество
Материалы по теме
Новак обсудит с нефтяниками продление соглашения с ОПЕК Бизнес
Новак предложил растянуть переход на лампы не мощнее 70 Вт на три года Общество
Новак назвал сумму дохода российского бюджета от сделки ОПЕК+ Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку