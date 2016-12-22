Новак предложил инвестировать 1,5 трлн руб. в модернизацию энергетики

Глава Министерства энергетики Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил инвестировать 1,5 трлн руб. в модернизацию мощностей в энергетике. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы провели большую подготовительную работу, чтобы сформулировать предложения, как модернизировать энергетику при работающей системе, без ущерба для надежности и минимизацией финансовых последствий для потребителей», — указал министр.

По словам Новака, существуют два предложения по модернизации. Первое предполагает реинвестирование средств, высвобождаемых после завершения программ договоров о предоставлении мощности (ДПМ).

«Проекты ДПМ сейчас в основном завершены, оставшиеся подходят к завершению, величина высвобождаемых средств с 2021 года будет составлять порядка 130–250 млрд руб. в год», — сказал Новак. Таким образом, объем высвобождаемых средств к 2030 году составит около 1,5 трлн руб.

«Это чуть меньше того объема, который был в период строительства новых мощностей, тем не менее, он покрывает необходимость в инвестициях на модернизацию», — подчеркнул глава Минэнерго.

Это позволит модернизировать от 3 до 4 ГВт мощностей до 2030 года. «При этом мы загрузим энергетическое машиностроение, строительный комплекс для решения этой задачи. Фокусом должна быть модернизация тепловой генерации», — подчеркнул Новак.

«По срокам модернизация быстрее, чем строительство новых мощностей — от одного до трех лет вместо трех-шести лет. Стоимость модернизации примерно в три-четыре раза дешевле строительства новых мощностей», — добавил министр. «По средствам модернизации мы продлим срок работы электростанций на 15–20 лет и обеспечим загрузку отечественного машиностроения», — добавил Новак.

Он напомнил, что программа ДПМ позволила обновить около 15% всей установленной мощности электрогенерации в стране. Вместе с тем Новак отметил «очень острую» проблему старения оборудования.

«Мы отмечаем достаточно старый парк генерирующего оборудования в России по сравнению с развитыми странами мира. Средний возврат оборудования составляет 34 года, более 30% оборудования старше 45 лет. Если ничего не делать, через 10 лет в разряд «за 50 лет» перейдет еще четверть оборудования или почти 50 тыс. МВт», — сказал Новак

Новак предложил обеспечить возврат вложенных инвестиций в период от 15 до 20 лет. «То есть использовать опыт уже предыдущего механизма модернизации, с разумной доходностью в привязке к ОФЗ, начало возврата вложенных средств только по окончании проведения всех работ по модернизации», — сказал глава Минэнерго.

Он также предложил ввести штрафы за несвоевременное и неполное исполнение обязательств по модернизации энергетики. «Безусловно, важно провести конкурсный территориальный отбор проектов с учетом эталонного ценообразования», — пояснил министр.

«Предложение по модернизации оборудования, в целом, одобрено. Для этого будет дано поручение подготовить нормативно-правовую базу», — подытожил Новак.