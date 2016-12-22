СК возбудил дело после гибели женщины при пожаре в общежитии в Сочи

Управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели женщины при пожаре в общежитии в Сочи. Об этом говорится в сообщении на сайте управления.
Дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, в 9:00 мск загорелась двухэтажная пристройка возле здания общежития по улице Чебрикова, потом пламя перекинулось на пятиэтажный дом. Площадь пожара составила 300 кв. м. Возгорание было потушено в 11:35 мск.
В результате пожара погибла женщина, по предварительным данным, она насмерть отравилась угарным газом.
Как сообщили «Интерфаксу» в горздраве Сочи, также пострадали 30 человек. По данным начальника управления горздрава Марины Вартазарян, пострадали 23 человека. Точное количество пострадавших следователи пообещали установить в ходе расследования уголовного дела.