МТС изменила прогноз по результатам за 2017 год

По итогам 2017 года МТС ожидает, что темп роста выручки составит 0–2%. Ранее компания прогнозировала, что этот показатель может как снизиться на 2%, так и увеличиться на аналогичный показатель. «Теперь мы однозначно говорим, что показатель будет позитивным», — сообщил президент МТС Андрей Дубовсков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК.

Прогноз по показателю OIBDA увеличен: он должен вырасти на 5% (в начале года компания ожидала 2-процентный рост, но во втором квартале скорректировала прогноз до 4%).

Как пояснил представитель МТС, прогноз увеличен в связи с ростом потребления голосовых услуг, сервисов передачи данных и услуг международного роуминга. Также улучшение прогноза связано с волатильностью курсов валют по отношению к рублю.

Прогноз по капитальным затратам компании по итогам года не изменился: они должны составить 75 млрд руб.

По итогам третьего квартала выручка МТС составила 114,6 млрд руб., что на 2,1% больше, чем за тот же период в 2016 году. Показатель OIBDA вырос на 6,7%, до 48,8 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 43%, до 18 млрд руб.

На основном для МТС рынке, в России, выручка компании выросла на 3,2%, до 106,3 млрд руб. При этом количество абонентов мобильной связи в России у оператора снизилось на 0,7%, до 78,5 млн клиентов. Президент МТС сообщил, что компания «не волнуется на этот счет», объясняя, что на фоне роста выручки можно говорить об увеличении качества продаж новых контрактов.​