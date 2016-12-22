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Навальный отсудил у Life.ru 50 тыс. руб. за видео из Франции
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Навальный отсудил у Life.ru 50 тыс. руб. за видео из Франции
Общество, 15:41
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Навальный отсудил у Life.ru 50 тыс. руб. за видео из Франции

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный отсудил у Life.ru положенное ему вознаграждение — 50 тыс. руб. — за видеозапись из Франции, которую он отправил порталу для публикации. Об этом Навальный рассказал на своей странице в Insragram.

По его словам, деньги пойдут в фонд избирательной кампании Навального — он планирует баллотироваться на пост президента России в 2018 году.

В июле Навальный отправился во французский город Руан со своей женой Юлией в честь ее дня рождения. Об отъезде главы ФБК во Францию сообщил 2 августа Life.ru. При этом портал сослался на видео, которое снял «гражданский журналист».

18 августа издание со ссылкой на «гражданского журналиста» опубликовало видео «Мишленовские похождения: как Навальный отдыхал в Руане». В тексте к видеозаписи говорится о прогулке Навального по Руану и местах, в которых он был. Однако, как заявил Навальный, эту видеозапись прислала через приложение LifeCorr его пресс-секретарь Кира Ярмыш, а само видео сняла его супруга. Ранее Life.ru обещал 50 тыс. руб. автору видео о Навальном, которое будет «снято в любой точке мира» с хештэгом #разыскиваетсяНавальный.

Однако, по словам Навального, из обещанных 50 тыс. руб. издание перечислило ему только 10 тыс. руб. Эти деньги он пообещал перевести в свой предвыборный фонд. Глава ФБК отметил, что портал нарушил положения главы 56 ГК РФ (публичное обещание награды). Навальный добавил, что ждет оставшуюся часть суммы, а если ее не пришлют, то подаст в суд.

После этого генеральный директор АО «Ньюс Медиа», которое владеет Life.ru, Арам Габрелянов заявил РБК, что знал о том, что видео принадлежит ФБК. Он добавил, что источники Life.ru в фонде сообщали о готовящейся Навальным «провокации» с видео. Габрелянов заявил о готовности заплатить за эту запись «40 тыс. руб. или даже 80 тыс. руб.»

«Пусть подает в суд. Мы хотим, чтобы он подал на нас в суд», — заявил он.

Теги: Франция , Алексей Навальный , Life
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