В Центробанке поддержали налог на майнинг криптовалют

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ поддерживает идею ввести налог на майнинг криптовалют. Такую позицию она высказала в эфире телеканала «Россия 24». На уточняющий вопрос ведущей Скоробогатова добавила, что налогом на майнинг должны облагаться как юридические лица, так и частные предприниматели.

«Майнинг — не только деятельность по производству криптовалют и даже не столько, это более широкое понятие. Майнинг используется при применении технологии блокчейн и является валидацией транзакции, которая в виде блоков представлена в этой технологии», — пояснила она. Скоробогатова добавила, что для этого «требуется большая инфраструктура, поэтому мы считаем, что это вид деятельности». В Центробанке также считают, что как вид деятельности он должен быть зарегистрирован и подпадать под налогообложение.

По ее словам, обсуждение этого вопроса уже ведется, в том числе и с участием бизнеса. Подготовка законопроекта может быть завершена к июлю 2018 года, добавила Скоробогатова.

Также она заявила, что Центробанк выступает за регулирование ICO по аналогии с IPO. «Мы считаем, что ICO должно быть отрегулировано по аналогии с IPO, то есть по аналогии с вложениями в ценные бумаги, оно может иметь более облегченный вариант. Это действительно тема, которую мы должны обсудить с коллегами из Минфина и других ведомств», — сказала первый зампред ЦБ.

Подготовить поправки в законодательство, касающиеся налогообложения и регистрации занимающихся майнингом компаний, поручил подготовить в конце октября президент Владимир Путин. Они должны быть внесены в законодательство до 1 июля 2018 года.

Курс биткоина на прошлой неделе достиг рекордной отметки в $7,8 тыс., но к понедельнику, 13 ноября, упал почти на 30%. После этого криптовалюта снова подорожала, по состоянию на 12:57 мск 14 ноября курс биткоина составил $6,5 тыс.