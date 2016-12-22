В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье

ГУ МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столице и Подмосковье. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным ведомства, 14 ноября в период с 14:00 до 21:00 мск в Москве и местами в Подмосковье ожидается дождь и мокрый снег, скорость ветра будет достигать 15 м/с.
В МЧС предупредили о возможности налипания мокрого снега на дорогу, поэтому водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.
По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, климатическая зима наступит в Московском регионе тогда, когда средняя суточная температура перейдет «через ноль». Согласно прогнозам, зима в столице наступит 16–17 ноября, в эти дни ночная температура воздуха снизится до минус 1–6 градусов, а дневная — до минус 3–5 градусов.
После 20 ноября, согласно прогнозам Гидрометцентра, температура снизится на три-четыре градуса ниже нормы. По словам Паршиной, 22–23 ноября ночью будет минус 12–17 градусов, днем — минус 2–7 градусов.
Специалист по погоде центра «Фобос» Вадим Заводченков сообщал РБК, что третья декада ноября будет на три градуса ниже нормы. «Современное развитие науки позволяет достоверно говорить лишь об изменении метеорологических параметров не более чем на десять дней», — подчеркнул собеседник РБК.