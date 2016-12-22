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Человек погиб после падения на пути на станции метро «Речной вокзал»
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Человек погиб после падения на пути на станции метро «Речной вокзал»
Общество, 12:08
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Человек погиб после падения на пути на станции метро «Речной вокзал»

Мужчина погиб после падения под прибывающий поезд на станции «Речной вокзал» Московского метрополитена. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел 14 ноября в 07:53 мск. 51-летний мужчина, уроженец Подмосковья, упал на пути под прибывающий поезд. «Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд срочной медицинской помощи, который по прибытии констатировал смерть потерпевшего с предварительным диагнозом: поездная травма, несовместимая с жизнью», — заявил Мышляев.

В 08:04 мск тело мужчины подняли с путей, после чего движение было восстановлено. По словам Мышляева, происшествие не повлияло на движение поездов. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства инцидента, они также просмотрят записи со станционных видеокамер.

Теги: Москва , смерть , Замоскворецкая линия , «Речной вокзал»
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