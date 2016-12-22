Неизвестные совершили нападение в кафе «Му-Му» в центре Москвы

На кафе «Му-Му» в центре Москвы произошло нападение, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по столице.

Инцидент произошел в кафе по адресу улица Новослободская, дом 34/2. Несколько человек похитили у мужчины портфель, у них был «предмет, похожий на пистолет». После этого злоумышленники скрылись на автомобиле марки Infinity. «Машина разыскивается. На месте работает следственно-оперативная группа», — добавили в ведомстве.

Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что в кафе «Му-Му» по адресу улица Новослободская, дом 34/2 «произошло разбойное нападение». По его словам, на номерах автомобиля, на котором скрылись нападавшие, присутствуют цифры 770. Другой собеседник РБК в территориальном отделе полиции рассказал, что после случившегося был объявлен план «Перехват».

Сотрудник кафе «Му-Му», на которое было совершено нападение, рассказал РБК, что в момент происшествия находился на кухне и слышал выстрелы. Управляющий кафе, отвечая на вопрос РБК о стрельбе в кафе на Новослободской улице, ответил, что вся информация находится у правоохранительных органов.