В США допустили расследование против Клинтон по урановой сделке с Россией

Генеральный прокурор Джефф Сешнс поручил высокопоставленным прокурорам изучить необходимость назначения специального прокурора для расследования в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон из-за так называемой урановой сделки с Россией. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо Минюста, направленного в адрес ​юридического комитета палаты представителей конгресса США.

Сешнс распорядился «оценить некоторые вопросы», изложенные республиканцами, в том числе деятельность фонда Клинтон и сделки по покупке компании Uranium One структурами «Росатома», пишет CNN.

В письме помощник генпрокурора Стивен Бойд отметил, что сотрудники Минюста дадут рекомендации о том, что нужно ли назначать спецпрокурора для расследования целого ряда обстоятельств, представляющих интерес для республиканцев.

О расследовании конгрессом урановой сделки США с Россией заявил глава комитета по разведке палаты представителей Дэвид Ньюнс 24 октября. Российско-американское соглашение было достигнуто в 2010 году. Хиллари Клинтон в этот период занимала должность госсекретаря США, сделку одобрила администрация экс-президента Барака Обамы. Согласно сделке, под контроль российской корпорации «Росатом» перешла канадская уранодобывающая компания Uranium One, что позволило России контролировать пятую частью всех месторождений руды в США.

В марте расследовать этот договор призвал президент США Дональд Трамп. Он обвинил Клинтон в связях с Москвой, заявив о выгоде урановой сделки для главы избирательного комитета экс-госсекретаря США Джона Подесты. Последний, по данным американского лидера, «вместе с братом владеет компанией в России». Также тогда Трамп напомнил о том, что муж его бывшей соперницы в президентской гонке Билл Клинтон в 2010 году выступал в России на ежегодной конференции инвесторов, организованной банком «Ренессанс Капитал», аналитики которого рекомендовали акции Uranium One к покупке. За свое выступление он получил гонорар в $500 тыс.