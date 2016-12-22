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Глава Пентагона назвал «обычным делом» учения с тремя авианосцами у КНДР
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Глава Пентагона назвал «обычным делом» учения с тремя авианосцами у КНДР
Политика, 08:29
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Глава Пентагона назвал «обычным делом» учения с тремя авианосцами у КНДР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что маневры в акватории Корейского полуострова с участием трех авианосцев ВМС США Ronald Reagan, Theodore Roosevelt и Nimitz «не являются чем-то необычным». Об этом он сказал журналистам в Пентагоне, сообщает The Washington Post.

«В этом не нет какого-либо особенного сигнала», предназначенного для Северной Кореи или для кого-либо еще, отметил Мэттис. «Это обычное дело, которым мы занимаемся совместно с союзниками», — подчеркнул он.

О том, что авианосцы Ronald Reagan, Theodore Roosevelt и Nimitz в сопровождении ударных групп прибыли в западную часть Тихого океана стало известно накануне 13 ноября. Там американский флот проводит совместные учения с Военно-морскими силами Южной Кореи.

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Авианосцы вошли в операционную зону Южной Кореи 12 ноября. Учения с участием сразу трех авианосцев проходят впервые в истории страны, отмечало Южнокорейское агентство Yonhap. Их сопровождают свыше десяти кораблей, в их числе — два эсминца ВМС Южной Кореи Sejong the Great и Seoae Yu Seong-ryong, которые оснащены боевой информационно-управляющей системой Aegis американской разработки.

«Военно-морские силы Южной Кореи и США поддерживают идеальную защитную позицию, позволяющую им выполнить совместные операции в любом месте в любое время», — говорил капитан Sejong the Great Ли Ку Сон. «Наш надежный альянс — основа для сдерживания провокаций противника», — отмечал он.

Теги: США , Пентагон , Джеймс Мэттис , авианосцы
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